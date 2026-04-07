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ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच तड़ातड़ फायरिंग, पीछाकर 2 युवकों को दबोचा

ग्वालियर में मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार ( ETV BHARAT )