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ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच तड़ातड़ फायरिंग, पीछाकर 2 युवकों को दबोचा

शराब दुकान मैनेजर पर फायरिंग करने के आरोपियों ने पुलिस से घिरता देखा तो हथियार निकाले. काफी दूर पीछा कर पुलिस ने पकड़ा.

Gwalior police Encounter
ग्वालियर में मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर : मिर्चा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़. पुलिस टीम देखते ही बदमाशों ने की फायरिंग. पीछा कर पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा. दोनों बदमाश शराब दुकान के मैनेजर से मारपीट कर फरार हुए थे, जिन्हें पकड़ने पुलिस की टीम गई थी. पुलिस को देखते ही बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. मुठभेड़ की घटना नयागांव क्षेत्र की है.

शराब दुकान मैनेजर पर फायरिंग

रविवार को बदमाशों ने शराब दुकान के प्रबंधक कुलदीप सिंह गुर्जर से गालीगलौज की थी. इसके बाद सोमवार को उसके साथ मारपीट और फायरिंग की थी. मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. लेकिन इस घटना के बाद भी बदमाश नहीं रुके. सोमवार शाम एक बार फिर ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कार से जा रहे शराब दुकान मैनेजर के रिश्तेदार मोहर सिंह गुर्जर को एक ढाबे के पास रोक लिया. पहले उससे गालीगलौज की इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी. इससे एक गोली मोहर सिंह के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय राज कुबेर (ETV BHARAT)

खेतों में छिपे बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग

एक दिन में दो घटनाओं को अंजाम देने के बाद बदमाश फिर फरार हो गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय राज कुबेर ने बताया "दोनों घटनाक्रम के बाद क्राइम ब्रांच टीम बदमाशों को पकड़ने निकली. पुलिस टीम जब आरोपियों को पकड़ने मिर्चा गांव पहुंची तो बदमाश गांव के बाहर खेतों में जा छिपे. लेकिन जैसे ही बदमाशों को पुलिस के पास आने की भनक लगी तो उन्होंने फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दो युवकों को दबोचा."

दोनों ओर से 10 राउंड फायर हुए

पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में दोनों ओर से 9 से 10 राउंड फायर हुए. जब बदमाशों ने फ़रार होने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा कर दो बदमशों को धर दबोचा. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले में दो FIR पनिहार में और एक FIR झांसी रोड थाना में दर्ज कराई है. आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है.

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