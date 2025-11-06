ETV Bharat / state

चंबल में पुलिस और डकैतों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, गर्भवती महिला के अपहरण पर छिड़ी जंग

पुलिस और डकैत योगी गुर्जर गैंग के बीच अंधाधुंध फायरिंग ( ETV Bharat )

घटना के बाद से ही पुलिस लगातार योगेन्द्र उर्फ योगी और उसकी गैंग की तलाश में जुटी थी. क्राइम ब्रांच से लेकर इंटेलिजेंस तक इन्हें खोज रही थी. बुधवार देर रात पुलिस को सुराग मिला कि, विश्वमित्र की खड़िया अटारी जमरोहा के पास इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर, कल्ली उर्फ किलेदार गुर्जर, रामब्रज गुर्जर, रवि गुर्जर, खुदा उर्फ जितेंद्र गुर्जर और आसाराम गुर्जर रुके हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं.

असल में बीते 8 अक्टूबर 2025 को ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में डकैत योगेन्द्र गुर्जर ने अपनी पूर्व मंगेतर अंजू गुर्जर को उसके ससुराल से गैंग के साथ बंदूक के नोक पर अगवा किया था. ससुराल के चार लोगों को घायल कर दिया था. हालांकि दो दिन बाद पुलिस ने महिला को तो खोज लिया, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में गुरुवार सुबह से ही गोलियों की गूंज सुनाई दी. महीने भर पहले हुए एक गर्भवती महिला के अपहरण मामले में यह कार्रवाई की गई. गुरुवार अलसुबह पुलिस की ओर अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले महिला के पूर्व प्रेमी डकैत योगेन्द्र गुर्जर और उसकी गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है. घटनाक्रम में बेहट थाना प्रभारी महावीर गुर्जर और एक आरक्षक घायल हुए हैं.

यह जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और क्राइम ब्रांच की टीम को शामिल कर 3 पुलिस पार्टियां तैयार की गई. रात करीब 3-4 बजे के बीच टीम विश्वामित्र की पहाड़ी के जंगल में मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, तो जंगल में बने एक मंदिर में कुछ लोग दिखाई दिए. इसके बाद मतलब ये तीनों पार्टियों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया. एक पार्टी मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर छिपी, दूसरी अटारी पर और तीसरी मंदिर के चबूतरे पर पहुंच गई. यहां मंदिर में 7 लोग थे.

पुलिस को कारतूस के खोखे मिले (ETV Bharat)

आवाज सुनते ही की फायरिंग, पीछा करते थाना प्रभारी हुए चोटिल

चारों तरफ से घेराबंदी के बाद पुलिस ने डकैत गैंग को आवाज लगाई कि उन्हें घेर लिया गया है और उन्हें सरेंडर हो जाना चाहिए. आवाज सुनते ही डकैतों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी. फायर करते हुए जंगल की तरग भाग निकले, पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. जिसमे से एक गोली डकैतों का पीछा कर रहे बेहट थाना प्रभारी महावीर गुर्जर के बिल्कुल पास चट्टान में लगी. उसकी वजह से एक पत्थर उचट कर टीआई महावीर गुर्जर को लगने से वे घायल हुए. उनके पीठ और हाथ में चोट आई है. इनके साथ ही एक आरक्षक भी घायल हुआ.

जंगल में बने मंदिर में छिपे थे डकैत (ETV Bharat)

सुबह सर्वसिंग में मिले कई कारतूस के खोखे

लगभग एक घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल में फरार हो गए. गुरुवार सुबह तीनों पुलिस टीमों ने जंगल में फायर किए हुए गोलियों के 17 खाली राउंड बरामद किए हैं. वहीं पुलिस अब भी जंगल में डकैत गैंग की सर्चिंग कर रही है. बताया जा रहा बदमाश आधुनिक हथियारों से लैस थे.

डकैत पर 30 और साथियों पर 10-10 हजार का इनाम

8 अक्टूबर 2025 की रात तिघरा थाना क्षेत्र के गुर्जर गांव में अपनी पूर्व मंगेतर अंजू गुर्जर की ससुराल में डकैत योगी योगेंद्र ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी. प्रेग्नेंट अंजू का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया था. अंजू की शादी 2024 में गुर्जा गांव के युवक गिर्राज से हुई थी, लेकिन पुलिस ने दो दिन बाद जंगल से अंजू को बरामद कर लिया था, लेकिन गैंग जंगल में भाग निकली थी. पुलिस ने योगी उर्फ योगेंद्र पर 30 हजार और उसकी गैंग पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था.