इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में लगी भीषण आग, टीवी-एसी सहित लाखों के उपकरण जलकर खाक
ग्वालियर के मुरार क्षेत्र स्थित आर्मी कैंट एरिया में बने एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:40 PM IST
ग्वालियर: मुरार क्षेत्र के आर्मी कैंट एरिया में बने एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसा इतना भीषण था कि तीन घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका. दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों के साथ ही आर्मी स्टाफ भी आग बुझाने में लगा हुआ है.
बताया जा रहा है कि मुरार आर्मी कैंट एरिया से लगे बंशीपुरा में बने एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक एवं फ़र्नीचर का गोदाम है, जहां दोपहर करीब 4 बजे अचानक आग लग गई. चूंकि गोदाम में बड़ी मात्र में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेज़ी से भड़की. हालांकि अब तक आग लगने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है. माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ.
स्थानीय लोगों ने डायल-112 पर दी घटना की जानकारी
आग लगने के बाद से इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर स्थानीय लोगों ने दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के फायर अमले और पास के आर्मी दफ्तर को भी इसकी जानकारी दी गई. जिसके बाद से आग को बुझाने का काम शुरू हुआ. गोदाम में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खाक हो चुका है. एहतियातन आसपास बने घरों में रहने वाले लोग भी बाहर आ गये.
घटना स्थल पर पहुची कलेक्टर एयरफोर्स से भी की चर्चा
घटना की जानकारी लगने पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेने के साथ ही पीड़ित व्यापारियों से भी चर्चा की. कलेक्टर रुचिका चौहान के मुताबिक, "काफ़ी गंभीर हादसा है, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया. आग पर नियंत्रण पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है.
अतिरिक्त फायर कंट्रोलर की व्यवस्था कराने के लिए एयरफोर्स के अधिकारियों से भी चर्चा की है क्योंकि उनके पास जो उपकरण होते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक्स की आग में काफी कारगर होते हैं. साथ ही दमकल अमला भी लगातार आग बुझाने के कार्य में लगा हुआ है, स्थिति अभी नियंत्रण में हैं. आग लगने के पीछे के कारणों की जांच करायी जाएगी. बताया जा रहा है कि घटनास्थल एक व्यक्ति की निजी भूमि थी. जिस पर गोदाम बनाकर उसने व्यापारियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए थे.