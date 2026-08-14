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बिजली कर्मचारी से बर्बरता, मीटर रीडिंग के दौरान बंदूक निकालकर 3 कुत्तों से कटवाने का आरोप

ग्वालियर के शताब्दीपुरम के रहने वाले रविंद्र सिंह राजावत हजीरा थाना क्षेत्र के लधेड़ी जोन में बिजली विभाग के लिए आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर बिल रेवन्यू वसूली का काम करते हैं. रविंद्र ने पुलिस से शिकायत की है कि, उसके साथ ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति ने मारपीट की और अपने 3 कुत्तों से उसे कटवाया है.

ग्वालियर: बिजली बिल चेक करने पहुंचे एक मीटर रीडर से मारपीट और बंधक बनाकर कुत्तों से कटवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने न सिर्फ कंपनी की मशीन तोड़ दी, बल्कि बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं न्याय की आस में पीड़ित एसपी से गुहार लगाने भी पहुंचा था.

'मीटर चेक करते समय की मारपीट, मशीन भी तोड़ी'

पीड़ित रविंद्र सिंह राजावत ने बताया, "वह अपने साथी आदित्य भदौरिया के साथ हजीरा क्षेत्र में डिब्बा वाली गली के पीछे इंद्रानगर में मीटर चेक कर बिल लगा रहे थे. इसी दौरान वीरू तोमर नाम का एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उनसे उनके बारे में पूछा. बिजली विभाग का कर्मचारी होने की जानकारी देते ही आरोपी वीरू तोमर ने गाली-गलौज शुरू कर दी."

रविंद्र के मुताबिक, "वीरू तोमर ने आदित्य भदौरिया के हाथ से मीटर चेक करने वाली मशीन छीन ली फिर बैटरी, सिम और रील निकालकर फेंक दी. इसके बाद मशीन को सड़क पर पटककर तोड़ दिया. जबकि वह ना तो उसे पहले से जानता था और ना ही उसके घर का बिल चेक कर रहा था."

'कमरे में बंद कर 3 कुत्तों से कटवाया'

रविंद्र सिंह राजावत ने आरोप लगाया, "आरोपी वीरू तोमर ने बिजली कर्मचारी आदित्य से मारपीट शुरू कर दी और घरवालों को आवाज लगाकर कुत्ते छोड़ने के लिए कहा. इसके बाद वह घर के अंदर गया और अपने 3 पालतू पिटबुल, रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड कुत्तों को बाहर ले आया. विवाद के बीच पीड़ित का साथी आदित्य वहां से बचकर निकल गया, जबकि वीरू ने रविंद्र को खींचकर घर के अंदर कमरे में बंद कर बंधक बना लिया.

रविंद्र सिंह राजावत ने आरोप लगाया, "कमरे में बंद कर वीरू ने तीनों कुत्ते मेरे ऊपर छोड़ दिए, जिस पर कुत्तों ने उसके दाहिने हाथ, बाएं हाथ, दोनों जांघ और बाएं पैर की पिंडली समेत शरीर पर 17 जगह काट लिया. यहां तक की आरोपी ने डंडे से मेरे सिर पर भी वार किया गया."

पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

रविंद्र सिंह राजावत का कहना है कि, "इसी बीच आदित्य ने साथियों को फोन किया, साथियों के पहुंचने पर वीरू ने बंदूक निकाल ली और खुद को इलाके का डॉन बताते हुए धमकी दी कि दोबारा इस मोहल्ले में बिल चेक करने आए तो जान से खत्म कर देगा. जैसे-तैसे छूटकर भागे और हजीरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद शुक्रवार को ग्वालियर एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है."

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

इधर, मामले को लेकर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है, "पीड़ित की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत पर मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी संपत्ति को नुकसान, धमकाने और जानलेवा हमले की धाराओं में वीरू तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी पर पूर्व से भी अन्य मामले दर्ज हैं, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं."