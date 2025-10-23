ETV Bharat / state

बिछड़ गया पंजाबी जोड़ा, मरने से पहले कर दिया ऐसा काम कि गॉर्ड ऑफ ऑनर से हुई विदाई

ग्वालियर में अपनों की बेरुखी झेल रहे बुजुर्ग ने देहदान कर मानवता की मिसाल पेश की, मृत्यु पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर और ससम्मान विदाई.

GWALIOR ELDERLY BODY DONATES
बुजुर्ग ने देहदान कर मानवता की मिसाल पेश की (ETV Bharat)
ग्वालियर: माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम के कमरा नंबर-2 में रहने वाला पंजाबी जोड़ा बिछड़ गया. अपनों की बेरुखी से दुखी कंवर राज बिज्जन पिछले 5 वर्षों से अपनी पत्नी शशि बिज्जन के साथ ग्वालियर के इसी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, लेकिन गुरुवार सुबह उनका देहांत हो गया. निधन की खबर लगते ही जिला प्रशासन के अफसर वृद्धाश्रम पहुंचे और कुंवर राज के पार्थिव शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया. पुलिस द्वारा बिज्जन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

जीते जी देहदान का लिया था संकल्प

वृद्धाश्रम में 85 साल के बुजुर्ग कंवर राज बिज्जन की मौत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. ये बुजुर्ग न कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती थे और न ही कोई रिटायर्ड फौजी अफसर थे, बल्कि मरने से पहले इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कई लोगों को नई जिंदगियां मिल सकेगी. दरअसल, बिज्जन दंपत्ति ने जीते जी अपना शरीर ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था.

हमेशा के लिए बिछड़ गया पंजाबी जोड़ा (ETV Bharat)

जिससे उनके शरीर के अंग दूसरों के जीवन में रंग भर सकें और हमारे भावी चिकित्सकों की पढ़ाई के काम आसान कर सकें. उनके इस सराहनीय और भावनात्मक काम के लिए मरणोपरांत कंवर राज बिज्जन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई.

अपनों की बेरुखी से आहत थे पंजाबी दंपति

ऐसा नहीं है कि उनके परिजन उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे. बिज्जन दम्पति के बेटे और परिवार के लोग उनकी मौत की खबर मिलते ही ग्वालियर में वृद्धाश्रम पहुंचे थे, लेकिन अपनों की बेरुखी से ये दंपत्ति इतना आहत था कि इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनके परिवार या रिश्तेदार मरने के बाद उनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा. इसी लिए उन्होंने अपना देहदान मरने से 3 महीने पहले ही कर दिया था.

'पारिवारिक कलह की वजह से हुए थे अलग'

इस दुखद घड़ी में अपने पिता के अंतिम दर्शन को आए बेटे राजू बिज्जन का कहना है कि "उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता ने देहदान क्यों कर दिया. वे तो पारिवारिक कलह के चलते अपने माता-पिता से अलग हुए थे. स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से उनके पास मिलने ज्यादा नहीं आ पाते थे."

5 साल से आश्रम में रह रहे थे बिज्जन

आश्रम के चेयरमैन नूतन श्रीवास्तव ने बताया कि "बिज्जन दंपत्ति लगभग 5 साल से यहां रह रहे थे. बुधवार रात अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल लेकर जाने की तैयारी थी, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली. मृतक बुजुर्ग के परिवार के लोग आए हैं, लेकिन देहदान संकल्प की वजह से उन्हें पार्थिव देह नहीं मिल सकी, बल्कि सम्मान सहित उनका शरीर गजराराजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सौंप दिया गया है."

