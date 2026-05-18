ग्वालियर से AC ट्रेन में तीर्थ दर्शन को रवाना होंगे 262 बुजुर्ग, भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी फ्री
ग्वालियर में तीर्थ दर्शन के लिए स्लीपर के टिकट कैंसिल कर बुजुर्गों को दिया एसी का टिकट, यात्रा होगी यादगार. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 8:45 PM IST
ग्वालियर: गर्मी जब अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब लोग तपिश और चिलचिलाती धूप में निकलने से कतरा रहे हैं. ऐसे में तीर्थ दर्शन योजना के तहत मां वैष्णोदेवी और अमृतसर जाने वाले बुजुर्गों के लिए रेलवे ने राहत भरी खबर दी है. पहली बार तीर्थ दर्शन के लिए बुजुर्गों को लेकर ग्वालियर से एसी ट्रेन रवाना होगी. ये ट्रेन 19 मई की शाम को रवाना होगी.
वैष्णोदेवी और अमृतसर दर्शन को रवाना होंगे बुजुर्ग
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देश के अलग-अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन' योजना चलाती है. इस योजना में पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा, भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी नि:शुल्क मिलती है. ग्वालियर से भी मां वैष्णो देवी अमृतसर के लिए तीर्थ दर्शन की स्पेशल ट्रेन मंगलवार 19 मई को रवाना होने वाली है, लेकिन इस भीषण गर्मी में इस ट्रेन में आखिरी मौके पर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. इस ट्रेन से जाने वाले सभी बुजुर्ग, जो स्लीपर कोच में सफर करने वाले थे, उनके रिजर्वेशन कैंसिल हो गए हैं. अब ये सभी एसी कोच में यात्रा करेंगे.
गर्मी को देखते सरकार ने लिया एसी ट्रेन में भेजने का फैसला
इस बारे में जानकारी देते हुए यात्रा से जुड़े अधिकारी अनिल राघव ने बताया, "इस बार जिस तरह गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि ग्वालियर से अबकी बार एसी ट्रेन बुजुर्गों को लेकर अपने 7 दिन के सफर पर निकलेगी. ये ग्वालियर के लिए पहला मौका है, जब यहां के बुजुर्ग ऐसी कोच में तीर्थ दर्शन के लिए सफर करेंगे."
स्लीपर के टिकट कैंसिल कर एसी कोच के टिकट दिए
अधिकारियों का यह भी कहना है कि स्लीपर कोच के सभी टिकट्स ग्वालियर आ चुके थे, लेकिन धर्मस्व विभाग की तरफ से आखिरी समय में सिस्टम में हुए बदलाव की वजह से बुजुर्गों के स्लीपर कोच के रिजर्वेशन भी कैंसिल हो चुके हैं और उनके स्थान पर एसी कोच के रिजर्वेशन टिकट्स भी भोपाल से सोमवार सुबह ग्वालियर पहुंच गए हैं.
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262 बुजुर्ग हो रहे ग्वालियर से रवाना
इस बार 7 दिवसीय मां वैष्णो देवी, अमृतसर तीर्थ यात्रा के लिए 262 बुजुर्ग, ग्वालियर से एसी ट्रेन से रवाना होंगे. इनमें दमोह, सागर और ग्वालियर के बुजुर्ग हैं. जिनका चयन योजना के तहत ड्रा के जरिए किया गया है. ये चयनित बुजुर्ग, स्पेशल ट्रेन के बी-9 से बी-12 तक कोच में सफर करेंगे. फिलहाल ट्रेन की टाइमिंग की अभी तक स्पष्ट जानकारी आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है.