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चॉकलेट का लालच देकर 8 साल की मासूम से हैवानियत, दूर के चाचा ने किया रिश्ते को शर्मसार

ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.

GWALIOR 8 YEARS OLD GIRL MOLESTED
दूर के चाचा ने मासूम से की हैवानियत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:39 PM IST

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ग्वालियर: माधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार करने वाले मामले ने हर किसी को दहला दिया है. आरोप है कि 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते में चाचा लगने वाले अधेड़ ने चॉकलेट के बहाने दरिंदगी की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है.

तीसरी कक्षा की छात्रा है मासूम

घटना बीते 13 जुलाई की है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ जब बच्ची की मां ने उसके घाव देखे. जिस पर पुलिस ने परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि, ग्वालियर के माधौगंज थाना इलाके में रहने वाली मासूम पीड़िता 8 साल की बच्ची है जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है. घर के पास ही रहने वाला पारिवारिक रिश्ते में मासूम का दूर का चाचा लगता है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

मां ने देखे घाव तो सामने आई घटना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की रात मासूम को आरोपी रिश्तेदार चाचा चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में ले गया. इसके बाद आरोपी ने मासूम के साथ गलत काम किया. जब बच्ची की दादी उसे तलाशते हुए पहुंची तो आरोपी ने आवाज सुनकर बच्ची को छोड़ दिया. घटना के बाद उस दिन बच्ची दहशत में रही और परिजन को कुछ नहीं बताया. लेकिन 2 दिन बाद जब मां की नजर बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर गई तो घाव देखा. इसके बाद बच्ची से पूछने पर उसने रोते हुए पूरी घटना बता दी.

आरोपी ने दोबारा वारदात की दी धमकी

शुक्रवार रात बच्ची की मां ने यह बात उसके पति को बताई तो वह भी सदमे में आ गया. इसके बाद पहले वह आरोपी के घर पहुंचे और विरोध जताया. लेकिन गलती मानने की बजाय आरोपी ने उनसे विवाद किया और ऐसा दोबारा करने की धमकी दी. जिससे परिजन आग बबूला हो गए और शनिवार सुबह बच्ची को लेकर माधौगंज थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

ग्वालियर एएसपी जयराज कुबेर ने बताया, "मामले की गंभीरता समझते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही उसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया. आरोपी पेशे से मजदूर है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है साथ ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है."

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