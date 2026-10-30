गोबर से इको-फ्रेंडली दीवाली, हुनर से गोकाष्ठ को कमाई का जरिया बना रही महिलाएं
ईको फ्रेंडली भगवान की मूर्तियों, दीयों और प्रोडक्ट्स के साथ मनाएं दीवाली, ग्वालियर स्व सहायता समूह की लेखिता सिंघल ने शुरू की पहल. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:12 PM IST
ग्वालियर: देश दुनिया में आज लोग प्राकृतिक और जैविक जीवन की और बढ़ रहे हैं. खासकर कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान प्रकृति से जुड़ी चीजों और उत्पादों की और बढ़ने लगा है. जिस तरह आज भारत में होली का त्योहार अब आर्गेनिक रंगों से मनाया जाने लगा है, उसी तरह दीपावली के दीये भी अब मिट्टी की जगह गाय के गोबर से बन रहे हैं. घरों में दीपावली के लिए लाई गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी गोकाष्ठ से तैयार होने लगी है.
ग्वालियर की महिला स्वसहायता समूह की यह पहल जो ना सिर्फ लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं या दिए नहीं बल्कि तमाम ऐसी चीज़े गोबर से बना रही है, जिनसे पूजा के साथ-साथ घर की साज सज्जा भी दिवाली के त्योहार को प्रकृति का जुड़ाव महसूस करा रही है. इन महिलाओं के लिए रोजगार की राह रोशन कर रही हैं.
गोबर से उत्पाद बना रहीं गौकृति स्वसहायता समूह की महिलायें
ग्वालियर के सिटी सेंटर में रहने वाली लेखिता सिंघल एक स्वसहता समूह चलती हैं. एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गोबर से जुड़े उत्पादों का निर्माण करता है. ऐसे उत्पाद जो पूजा से लेकर घर को सजाने तक में उपयोग होते हैं. दिवाली आते ही गोबर से बने इन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर और पैकिंग का काम तेज हो जाता है, क्योंकि यहां दिए, शुभ लाभ, मां लक्ष्मी के पग और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं प्रमुख रूप से डिमांड में आ जाती है. इनके अलावा तोरण बंदनवार, यहां तक गमले भी लोगों की पसंद में शामिल होते हैं.
6 साल पहले की थी शुरूआत, सफर जारी है
लेखिता सिंघल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "उन्होंने इस काम की शुरुआत 6 साल पहले की थी, वे कहती हैं कि, "हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं. गांव में हमने देखा कि घरों में लोगों के पास गाय हैं, जो दूध देना बंद कर देती हैं, तो लोग उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं ये सोच कर कि अब वे हमारे क्या काम की हैं. साथ ही हमको ये समझ में आया कि वहां महिलाएं काम करने, रोजगार के लिए बहुत इच्छुक रहती हैं.
हमने ये चीज़ समझी कि गायों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए और घर बैठे ही महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए. फिर एक आइडिया आया कि गोबर से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने चाहिए. इसी चीज पर काम किया तो गाय भी घर की और गोबर भी, ऐसे में महिलाएं घर से ही काम करती हैं, हमारे द्वारा उन्हें मोल्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो ये सब बनाकर हमको देती हैं."
गोबर की बदौलत घर बैठे मिल रहा रोजगार
लेखिता कहती हैं कि, उनके साथ इस स्वसहायता समूह जिसे उसके काम के अनुसार ही गौकृति स्वसहायता समूह नाम दिया में करीबन 20 से 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. कुछ अपने घर से काम करती हैं, कुछ गांव से करती हैं और सिटी सेंटर स्थित वर्कशॉप में करती हैं. महिलाओं द्वारा फिनिश प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद यहां कलरिंग और डेकोरेशन का काम वर्कशॉप में किया जाता है.
विदेशों तक पहुंच रहे गोबर के प्रोडक्ट
चूंकि ये महिलाओं का स्वसहायता समूह है. ऐसे में इसे ठीक ठाक कमाई हो जाती है और ऑर्डर भी मिलते हैं. मुख्य रूप से कमाई का जरिया प्रदेश में होने वाले आर्ट एक्ज़िबिशन हैं. जहां समूह की ओर से गोबर से बने ये प्रोडक्ट प्रदर्शित किये जाते हैं. इनके जरिए ढेरों ऑर्डर्स भी मिलते हैं. आज के समय में ये स्वसहायता समूह बड़े ईकॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपने उत्पाद बेच रहा है. इस साल भी लगभग 200 ऑर्डर मिले हैं. जिनमें से 100 पूरे किए जा चुके हैं. ज्यादातर ऑर्डर बल्क में मिलते हैं. इन एग्ज़िबिशन की बदौलत ग्वालियर और प्रदेश में आने वाले विदेशी पर्यटक भी इनमें रुचि दिखाते हैं और ये उत्पाद अपने साथ अपने देश ले जाते हैं."
- बुरहानपुर में लोकल फॉर वोकल की धूम, दीपावली में कारीगरों ने फिर दिखाया कला का जादू
- दीवाली और छठ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, यात्री आराम से पहुंचेंगे घर, इन रूटों पर बदलाव
मिट्टी से ज्यादा मजबूत, बाद में खाद की तरह उपयोग
गोबर के बने इन उत्पादों को लेकर सबसे बड़ा सवाल इनकी सेल्फ लाइफ को लेकर होता है, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है. जो पानी गिरते ही खराब हो सकता है, लेकिन इन महिलाओं के द्वारा बनाये गए उत्पादों में ऐसा नहीं है. लेखिता सिंघल की मां नीलम सिंघल जो इस स्वसहायता समूह का हिस्सा हैं, उन्होंने बताया कि, "उनके द्वारा तैयार सभी गौकास्ट के उत्पाद काफी अलग हैं. इनमें गोबर के अलावा मैदा लकड़ी ग्वारगम भी मिलाया जाता है, फिर इसका डो तैयार किया जाता है क्योंकि गोबर को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है.
इससे ये पूरी तरह प्राकृतिक रहता है और मजबूत बनता है. आसानी से टूटता नहीं है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है की, अगर आप इसे हटा चाहे तो पानी में भिगो कर रख दीजिए. कुछ घंटों बाद यह पूरी तरह घुल जाएगा. इसे गमले में डाल दीजिए, ये खाद का काम करेगा, यानी जीरो वेस्ट मटेरियल है.