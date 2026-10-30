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गोबर से इको-फ्रेंडली दीवाली, हुनर से गोकाष्ठ को कमाई का जरिया बना रही महिलाएं

गोबर से ग्वालियर की इको फ्रेंडली दीवाली ( ETV Bharat )

ग्वालियर: देश दुनिया में आज लोग प्राकृतिक और जैविक जीवन की और बढ़ रहे हैं. खासकर कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान प्रकृति से जुड़ी चीजों और उत्पादों की और बढ़ने लगा है. जिस तरह आज भारत में होली का त्योहार अब आर्गेनिक रंगों से मनाया जाने लगा है, उसी तरह दीपावली के दीये भी अब मिट्टी की जगह गाय के गोबर से बन रहे हैं. घरों में दीपावली के लिए लाई गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी गोकाष्ठ से तैयार होने लगी है.

ग्वालियर की महिला स्वसहायता समूह की यह पहल जो ना सिर्फ लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं या दिए नहीं बल्कि तमाम ऐसी चीज़े गोबर से बना रही है, जिनसे पूजा के साथ-साथ घर की साज सज्जा भी दिवाली के त्योहार को प्रकृति का जुड़ाव महसूस करा रही है. इन महिलाओं के लिए रोजगार की राह रोशन कर रही हैं.