ई-रिक्शों पर साइबर अटैक!, चलते चलते हो जा रहे हैं बंद, बैटरी खराब कर रहे हैकर
ग्वालियर में ई-रिक्शे साइबर अटैक के शिकार हो रहे हैं, बैटरियों को किया जा रहा टैम्पर, पुलिस कराएगी ई-रिक्शा से छेड़छाड़ करने वालों पर FIR.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 6:20 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में इन दिनों ई रिक्शे चलते चलते बंद हो रहे हैं, लेकिन ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि साइबर अटैक है, जिसमे ई-रिक्शों की बैटरी हैक कर खराब की जा रही है. इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस भी हैकरों का पता लगाने में सिर खपा रही है.
ग्वालियर में बीते कुछ दिनों से सड़क पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले ई-रिक्शा खराब हो रहे हैं, शुरुआत में ये सामान्य रूप से तकनीकी खराबी महसूस हुई लेकिन जब इस तरह की घटनाएं कई ई-रिक्शों के साथ हुई तो चालकों को शक हुआ क्योंकि तकनीकी जांच में सभी रिक्शों में सिर्फ बैटरी ही खराब हुई थी. ऐसे में साइबर अटैक की आशंका में कई ई-रिक्शा चालक पुलिस के पास भी पहुंचे.
पुलिस कराएगी ई-रिक्शा से छेड़छाड़ करने वालों पर FIR
ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव के मुताबिक ग्वालियर के करीब आधा दर्जन ई-रिक्शा चालक शिकायत लेकर आए थे कि किसी ने उनके रिक्शों में साइबर अटैक किया. इस शिकायत पर जांच कराने पर यह बात सामने आयी कि, इन ई रिक्शों की डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर छेड़छाड़ की गई है. जो एक तरह से साइबर क्राइम है. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. इन लोगों के खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी.
पुलिस संदिग्ध हैकरों को कर रही ट्रेस
इस मामले की जांच के लिए पुलिस द्वारा सरप्राइज चेक भी कराया जा रहा है, जिसमे ऐसे संदिग्ध लोग चिन्हित किये गए हैं जिनके मोबाइल में इस तरह की घटना के लिए किसी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किए जाने की संभावना है. जिनके मोबाइल में ऐसी एप्लिकेशन मौजूद मिली हैं उनको भी चिह्नित किया गया है. इसकी जांच के लिए शहर के कुछ स्थानों पर सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं जो ऐसी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं.
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पुलिस ने जारी की ई-रिक्शा चालकों के लिए एडवाइजरी
पुलिस ने इस तरह के हालातों को देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है. जिसमें ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि, वे कंपनी के ऑफिसियल एप्लीकेशन का ही उपयोग करें, इसके अलावा बैटरी का सॉफ्टवेयर सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड सेंटर पर ही करायें, अपने ई-रिक्शा में डिवाइस बाइंडिंग का फीचर ऐक्टिव करें और उपयोग के बाद डिवाइस का ब्लूटूथ भी बंद रखें. अचानक ई-रिक्शा बंद होने पर घबराने के बजाय तुरंत इसिलेटर या एमसीबी बंद कर दोबारा ऑन करें.
कैसे हैक हो सकते हैं ई-रिक्शा?
पुलिस के अनुसार ई-रिक्शा में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमे ब्लूटूथ के ज़रिए बैटरी मैनेजमेंट किया जा सकता है. ऐसे में अगर किसी अनाधिकृत ऐप को ई-रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट का ब्लूटूथ एक्सेस मिल जाये तो ब्लूटूथ रेंज में मौजूद उस ऐप के जरिए बैटरी से छेड़छाड़ हो सकती है और रिक्शा ठप हो सकता है.