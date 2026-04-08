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ग्वालियर में बिक रही ब्रांडेड कंपनी के नाम की नकली टेबलेट, पुलिस ने जब्त किया दवाओं का स्टॉक

ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में एक ब्रांडेड कंपनी की नकली पैकेजिंग में दवाएं बेचने की शिकायत असली दवा बनाने वाली कंपनी को मिल रही थी. इस जानकारी के आधार पर दवा कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस से संपर्क किया और एक रेड प्लान की.

ग्वालियर: नकली दवाएं बेच रहे एक मेडिकल स्टोर पर पुलिस और दवा कंपनी की टीम ने छापामार कार्रवाई की. यहां कंपनी की नकली पैकेजिंग में टेबलेट (दवा) बेची जा रही थी. इस पर पुलिस और कंपनी की टीम ने मेडिकल स्टोर से नकली दवाओं का स्टॉक जब्त किया है. इस मामले में थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई.

ग्राहक बनकर खरीदी दवा, नकली मिली पैकेजिंग

कंपनी की 2 सदस्यों की टीम गाजियाबाद से ग्वालियर थाटीपुर इलाके में बने पेट्रोल पंप के पास पहुंची. जहां से थाटीपुर थाना पुलिस की एक टीम उनके साथ मयूर मार्केट स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची. यहां दवा कंपनी से आए टीम के दोनों सदस्यों ने ग्राहक बनकर मेडिकल स्टोर से टेबलेट खरीदी. लेकिन जब टेबलेट उनके सामने आई, तो ये ब्रांडेड कंपनी के नाम की नकली पैकेजिंग में थी.

कॉपीराइट एक्ट में दर्ज हुआ मामला

नकली दवा की धोखाधड़ी सामने आते ही टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके पर मिला दवाओं का स्टॉक भी जब्त कर लिया. वहीं, मेडिकल स्टोर संचालक रामवीर राठौर के खिलाफ थाटीपुर पुलिस थाना में कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63 और 51 के तहत मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है.

मेडिकल संचालक को नोटिस दे कर छोड़ा

सीएसपी अतुल सोनी ने बाताया कि "मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, प्रकरण के अनुसार यह अपराध जमानती धाराओं में है और इसमें सजा का प्रावधान भी 7 साल से कम है. ऐसे में उसे बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर मौके पर ही छोड़ दिया गया."

फिलहाल दवा कंपनी और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर की अन्य दवाओं की भी जांच की जाएगी. आशंका है कि यहां और भी नकली दवाएं मिल सकती हैं.