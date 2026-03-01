ETV Bharat / state

डॉग्स के लिए नम्रता का जुनूनियत वाला प्यार, शादी से पहले लड़के से रखी थी गजब शर्त

आज जहां देश भर में लोग कुत्तों के आतंक से डर रहे हैं, तो वहीं कुछ पशु प्रेमी ऐसे हैं. जो इन बेसहारा जानवरों का सहारा बन रहे हैं. जहं लोगों को सड़क पर निकलने में डर लगता है. वहीं ग्वालियर के कोटेश्वर रोड पर एक तीन मंजिला मकान को डॉग हाउस नाम दे दिया गया है. ये घर है नम्रता सक्सेना का जो एक डॉग लवर हैं. नम्रता का ये तीन मंजिला मकान उन्होंने डॉग्स के लिए बनवाया है. जिसमे वे करीब दो दर्जन डॉग्स के साथ रहती है, ये डॉग्स भी उनके पालतू नहीं है बल्कि गालियों में घूमने वाले वे आवारा कुत्तें हैं, जो या तो बीमार हो जाते हैं, या घायल ऐसे कुत्तों को नम्रता अपने घर में ले आती है.और उनकी देखभाल करती है.

ग्वालियर: आपने पशु प्रेमी बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस विमेंस डे पर हम आपको एक ऐसे पशु प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं. जिन्होंने अपने डॉग्स को अपने जीवन में एक खास जगह दे दी है, वे उन निराश्रित डॉग्स का साहार बन रही हैं, जिन्हें कोई देखना तक नहीं चाहता. ग्वालियर नम्रता सक्सेना वह पशु प्रेमी हैं. जिन्होंने आवारा डॉग्स के लिए तीन मंजिला मकान बनवा दिया. यहां तक की शादी से पहले अपने होने वाले पति के सामने भी शर्त रख दी थी की, शादी में उनके डेढ़ दर्जन डॉग्स भी साथ आएंगे.

नम्रता सक्सेना का ये पशुप्रेम अभी से नहीं बल्कि बहुत छोटी उम्र से है. तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र में जब नम्रता ने स्कूल जाना शुरू किया. तभी उन्हें इन बेजुबानों से हमदर्दी हो गई थी. ईटीवी भारत से बातचीत में नम्रता ने बताया कि, "जब वे छोटे में स्कूल जाती थीं, तो उनके घर के पास एक स्ट्रीट डॉग थी. जिसने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया था, नन्ही नम्रता को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उन छोटे पपीज के लिए अपने घर के बगल में खाली पड़े प्लॉट में शेल्टर बना दिया और देखभाल करने लगी.

कोरोना काल में सुबह-शाम आवारा कुत्तों के भोजन का करती थी इंतजाम

जैसे-जैसे नम्रता बड़ी हुई उनका डॉग्स के लिए प्यार भी बढ़ने लगा. वे पढ़ाई के साथ-साथ स्ट्रीट डॉग्स का भी ध्यान रखने लगी. उनके घरवाले इस बात से खुश नहीं रहते थे, लेकिन नम्रता कई आवारा डॉग्स को घर में रखने लगी थी. कोरोना के टाइम पर तो जब सब कुछ बंद था, तब इन स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो नम्रता ने अपने साथ कुछ और डॉग लवर्स के साथ मिलकर उनके भोजन की व्यवस्था की.

वे हर दिन कुत्तों के लिए खाना बनाकर ले जाती और आसपास के इलाके में जितने भी डॉग्स थे. उनको सुबह-शाम खाना देती थी. उन्हें इस बात की खुशी थी की, उनके समर्पण को लोगों ने पहचाना और कई संस्थान और ग्वालियर कलेक्टर ने भी उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया.

शादी में अपनी 'डॉग स्क्वाड' साथ लाने की रखी थी शर्त

नम्रता की अब शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति के सामने एक शर्त रख दी थी. जब हमने उनसे इस शर्त के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि, "मेरी लव मैरिज और होने वाले पति को पहले से मेरे डॉग्स को पेकर प्रेम के बारे में पता था. तो उनके सामने शर्त रखी कि, शादी तभी करेंगी जब उन्हें अपने साथ मायके से उनके डॉग्स भी साथ लाने की इजाजत होगी.

उस वक्त मायके में 18-20 डॉग्स रहते थे. तो मंगेतर इस बात के लिए राजी हो गए और तब शादी के बाद करीब 15 डॉग्स मायके से ससुराल साथ लेकर गई थी. पति ने यह अनोखी शर्त मान ली थी"

डॉग्स के लिए बनवा दिया तीन मंजिला मकान

ऐसा नहीं है कि इतने डॉग्स आसपास हो तो दूसरों को परेशानी नहीं होती, हर कोई डॉग लवर नहीं होता और यही हालात नम्रता के साथ भी बने. उनकी ससुराल में शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर ससुराल वालों को नम्रता का डॉग प्रेम अखरने लगा. आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी होने लगी, लेकिन उनके पति ने उनके जज्बात समझे और डॉग्स के लिए ससुराल से अलग कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास एक तीन मंजिला मकान बनवाया, लेकिन समस्या थी की डॉग्स अकेले कैसे रहेंगे, तो नम्रता और उनके पति दोनों इस नए घर में डॉग्स के साथ ही शिफ्ट हो गए.आज लोग उनके घर को डॉग हाउस नाम दे चुके हैं. इस जगह उनसे कई लोग प्रभावित हैं और डॉग्स की देखभाल में मदद भी करते हैं.