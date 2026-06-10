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कुत्ते ने जबड़े में दबाया बच्चे का सिर, 100 टांकों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा मासूम भरत

ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने 6 साल के भरत को बनाया शिकार, चेहरे पर 100 टांके आए.

DOG ATTACK ON 6 YEAR OLD CHILD
ग्वालियर में कुत्ते ने मासूम पर किया हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:50 AM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए एक मासूम की हालत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 6 साल का भरत जिसका पूरा चेहरा आवारा कुत्ते ने चबा डाला, आज चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि 100 टांके और बेतहाशा दर्द लिए है. चेहरे का हिस्सा क्षत विक्षिप्त हो गया है. उसे ठीक करना डॉक्टरों के लिए चुनौती भरा सवाल बन गया है. मासूम अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.

कुत्ते ने जबड़े में दबाया बच्चे का चेहरा
मासूम भरत हर दिन की तरह सोमवार को अपने गांव बैनीपुरा में अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी एक आवारा कुत्ता वहां आया और उस पर हमला कर दिया. उस कुत्ते ने बच्चे का चेहरा जबड़े में दबा लिया जिसकी वजह से उसके होंट बुरी तरह फट गए, चेहरे में गहरे घाव हो गए. बच्चे की आवाज सुनकर परिजन बाहर दौड़े जिस पर कुत्ता मासूम को छोड़ कर भाग गया. आनन फानन में घरवाले बच्चे को लेकर ग्वालियर पहुंचे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

gwalior DOG BITE case
ग्वालियर में आवारा कुत्ते बना रहे लोगों को निशाना (ETV Bharat)

एक्सपर्ट सर्जन की टीम ने किया ऑपरेशन
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर रेसिडेंट पीडियाट्रिक सर्जन डॉ चित्रांगदा चौधरी ने बताया कि, ''जब बच्चे को अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी. हमने उसे चेक किया और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ जितेंद्र ग्रोवर के निर्देश पर एक टीम बनाकर तुरंत बच्चे का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. चूंकि बच्चे के चेहरे पर बच जगह घाव थे और होंठ का एक हिस्सा कुत्ता खा गया था. ऐसे में लिप रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था.''

gwalior DOG BITE case
सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज जारी (ETV Bharat)

चेहरे पर लगाए 100 टांके, हालत नाजुक
एक्सपर्स्ट्स की टीम ने दो घंटे तक चले ऑपरेशन में 6 साल के मासूम भरत के चेहरे पर 100 टांके आए. साथ ही होंठ दोबारा बनाया गया. ऑपरेशन के बाद उसे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और गहन निगरानी में रखा गया है. क्योंकि, इतने जटिल ऑपरेशन के बाद अब इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है. फिलहाल बच्चे को एंटी रेबिएज और हाईडोज एंटी बायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं. मासूम बच्चे की हालत अभी नाज़ुक बनी हुई है.

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