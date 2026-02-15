ETV Bharat / state

इस महाशिवरात्रि मिलिए डॉक्टर महादेव से, डर्मेटोलॉजिस्ट बन महादेव करते हैं मस्सों-मुंहासों का इलाज

इस महाशिवरात्रि मिलिए डॉक्टर महादेव से.. यहाँ डर्मालॉजिस्ट बन भगवान शंकर करते हैं मस्सों और मुंहासों का इलाज, दूर दूर से इलाज को आते हैं

GWALIOR DOCTOR MAHADEV TEMPLE
इस महाशिवरात्रि मिलिए डॉक्टर महादेव से (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 1:55 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 3:43 PM IST

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: महादेव की महिमा से कौन अनजान है, कष्टों को हरने वाले महादेव कई रूपों में पूजे जाते हैं. कहीं बाबा महाकाल बन प्राण रक्षा करते हैं, तो कहीं मजिस्ट्रेट महादेव बनकर न्याय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं. ग्वालियर में एक ऐसे भोलेनाथ भी विराजमान हैं. जो डॉक्टर महादेव के नाम से जाने जाते हैं. दावा है कि, किसी के शरीर पर हो रहे मस्सो और मुंहासों जैसी स्किन डिजीज में डॉक्टर महादेव पर अभिषेक किया हुआ जल लगाया जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. आइए आपको अभी आज कराते हैं दर्शन डॉक्टर महादेव के.

ग्वालियर डॉक्टर महादेव का मंदिर (ETV Bharat)

ऊंची पहाड़ी पर स्थित है आस्था का केंद्र

ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ग्राम बधौली ये गांव कभी ग्वालियर रियासत में राजा मानसिंह तोमर की सेना छावनी हुआ करता था. मुख्यमार्ग से करीब 3 किलोमीटर अंदर बसा बधौली आज प्राचीन शिव मंदिर के लिए पहचाना जाता है. एक ऊंची पहाड़ी जो कभी छावनी का हिस्सा थी, यहीं सेना का वॉच टावर हुआ करता था, जो आज खंडहर है, लेकिन इसी पहाड़ी पर स्थित है. शिव मंदिर जहां भोलेनाथ को पूजने दूरदराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

बधौली में विराजमान डॉक्टर महादेव

वैसे इस शिव मंदिर को आशुतोष महादेव के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां की मान्यता ने इस प्रतिष्ठित शिवलिंग को डॉक्टर महादेव के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है. डॉक्टर महादेव!, सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालु, गांव के लोग और आसपास से आने वाले भक्तों का यही दावा है. भोलेनाथ के इस अनोखे स्वरूप को जानने की उत्सुकता ETV भारत को भी बधौली तक ले आई. एक प्राचीन लेकिन रंग रोगन से चमकता शिवालय... यहां गर्भ गृह में डॉक्टर महादेव विराजमान थे. कोई सफेद चोगा नहीं, गले में स्टेथेस्कोप भी नहीं था, लेकिन भगवान का तेज और श्रद्धालुओं की भक्ति मंदिर में एक ऊर्जा का प्रवाह करती महसूस हो रही थी.

बधौली गांव में मौजूद भगवान शिव का मंदिर (ETV Bharat)

500 साल पहले हुआ था मंदिर का निर्माण

इस मंदिर के बारे में यहां की मान्यता के बारे में इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए हमने मंदिर में पूजा करने आए लोगों से बात की. मंदिर में आराधना करने पहुंचे ऋषि शर्मा ने बताया कि "वे बधौली गांव में ही रहते हैं, उनके पूर्वज उनकी तीन पीढ़ियां यहां इसी मंदिर पर सेवादार थे, पुजारी थे, लेकिन उनके दादा ने किन्हीं कारणों से अपना पद त्याग दिया था. इसके बाद यहां अलग पुजारियों ने शिवजी की सेवा का जिम्मा उठाया हुआ है. ऋषि शर्मा ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि, ये मंदिर सन 1526 में राजा मानसिंह ने बनवाया था."

राजा मानसिंह ने अपनी पूज्य शिवलिंग की थी स्थापित

राजा मानसिंह उस दौर में ग्वालियर रियासत के राजा थे और बधौली में उनकी सैन्य छावनी हुआ करती थी, लेकिन रियासत की राजधानी से इतनी दूर सैनिकों के लिए उन्होंने खुद यहां एक शिवालय बनवाया. इस शिवालय में उन्होंने उस शिवलिंग को स्थापित कराया था, जो हमेशा उनके पास रहा करता था. करीब 500 साल बाद भी ये शिवलिंग यहां विराजमान है.

भगवान शिव को मानते हैं डॉक्टर (ETV Bharat)

अभिषेक किया जल लगाने से दूर होती है समस्या

मंदिर की विशेषता और भगवान को डॉक्टर कहे जाने के पीछे की वजह भी हमने उनसे जानी, ऋषि शर्मा ने बताया कि, "असल में यहां विराजमान शिवलिंग को लेकर मान्यता है की, अगर किसी को कील, मुहासे, तिल, खासकर मस्सों की शरीर में समस्या हो रही है तो भगवान महादेव पर जल अभिषेक करने से ये समस्या दूर हो जाती है. भक्त भक्तिभाव से आएं और भगवान पर अभिषेक किया हुआ जल अपने मस्से या मुंहासों पर लगाए तो वो ठीक हो जाते हैं.

खुद उन्होंने इस दावे को अनुभव किया है, उनकी गर्दन पर मस्से होने लगे थे, तो उन्होंने शिवजी पर चढ़े जल को अपने मस्सों पर 3-4 सोमवार को आकर लगाया तो उनके मस्से खुद झड़ गए थे, इसके बाद उन्होंने प्रसादी चढ़ाकर भगवान का धन्यवाद किया.

मंदिर के जल से कील-मुंहासे ठीक होने का दावा (ETV Bharat)

'मंदिर ना आ पाओ तो साथ में घर ले जाओ जल'

ऋषि शर्मा के मुताबिक हर सोमवार को यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से भी कई लोग आते हैं. ऐसे लोग भी होते हैं, जो टीवी या सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कभी खुलकर ये बातें नहीं बोलते. उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई बार-बार यहां नहीं आ सकता है, तो वह अभिषेक किया हुआ जल जो पीछे एक कुंड में संग्रहित होता है, उसमे से भरकर साथ ले जा सकता है. फिर घर में उसे लगा सकता है. जब फायदा मिल जाए तो आकर भगवान पर प्रसाद चढ़ा जाए, भगवान भक्तों की समस्यां यहां डॉक्टर की तरह दूर करते हैं, इसीलिए उनका नाम डॉक्टर महादेव पड़ गया है.

'कुंड के पानी में हो सकते हैं ख़ास मिनरल'

आखिर अब सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है, तो इस बात को लेकर वे कहते हैं कि, पहले तो ये आस्था का विषय और दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है की, साइंटिफिक तौर पर देखे तो शिवलिंग से लेकर जिस कुंड में ये पानी जाता होता, वहां तक शायद कुछ ऐसे मिनरल पानी में मिल जाते होंगे, जिनसे बिना साइड इफेक्ट इन समस्याओं का इलाज हो जाता हो.

गर्भ गृह में पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

हालांकि इसकी जांच किसी ने अभी तक नहीं करायी है, लेकिन यहां लोग विज्ञान नहीं आस्था पर भरोसा कर आते हैं और उन्हें इसका फल भी मिलता है, शायद इसीलिए डॉक्टर महादेव से लोग जुड़ जाते हैं."

डॉक्टर से पहले महादेव का इलाज फायदेमंद

वहीं गांव के ही एक अन्य निवासी अमित चौबे कहते हैं कि, "ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर महादेव मस्सों के स्पेशलिस्ट हैं और उनका जल लगाने से मस्से ठीक हो जाते हैं. किसी आम डॉक्टर से इलाज के अपेक्षा यहां जल्दी भक्त को आराम मिल जाता है." वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी विकास चतुर्वेदी शर्मा बताते हैं "इस प्राचीन मंदिर को लेकर अलग लोग मान्यताएं हैं. कुछ बुजुर्ग बताते थे कि, भोलेनाथ भूतों के भी आराध्य थे. इस मंदिर में इंसानों के अलावा भूत भी पूजा करने आते हैं, हालांकि उन्होंने खुद ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में काफी सुना है."

