ग्वालियर जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगते ही कांपने लगे मरीज, जकड़ने लगी बॉडी

ग्वालियर जिला अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों को मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन ड्रिप चढ़ाई जा जा रही थी, इसी दौरान 04 मरीजों को बेचैनी ठंड लगना और हाथों में जकड़न महसूस होने लगी. सूचना मिलने के बाद नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत ड्रिप बंद की और मरीज को इंजेक्शन देकर प्राथमिक उपचार किया.

ग्वालियर : मध्य प्रदेश में कफ सिरफ कांड के बाद प्रदेशभर में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. इस बीच ग्वालियर जिला अस्पताल में मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन आईपी ड्रिप लगने के बाद 7 मरीजों तबीयत अचानक बिगड गई. मरीजों को तेज बुखार, घबराहट और शरीर में जकड़न की समस्या सामने आने लगी, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया.

अस्पताल में भर्ती रहे मरीज पंकज पांडे ने बताया उसे उल्टी-दस्त की शिकायत हो रही थी, जिसके लिए वह जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था. जब रात में उसे इंजेक्शन के साथ ड्रिप चढ़ाई जा रही थी तो अचानक का शरीर ठंडा हो गया और कंपकंपी छूटने लगी. इसके बाद नर्स ने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और बोतल बदल दी.

सिविल सर्जन बोले- सामान्य शारीरिक रिएक्शन था

वहीं जिला अस्पताल मुरार के सिविल सर्जन डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने इसे सामान्य रिएक्शन बताया. उन्होंने कहा "100 में से 17 से 20 मरीजो को मेट्रोनिडाजोल और RL ड्रिप से इस तरह का रिएक्शन होते है जो कि पूरी तरह व्यक्तिगत शारीरिक रिएक्शन हैं. सामान्य तौर पर हर व्यक्ति का शरीर अलग ड्रग के लिए एलर्जिक होता है, इन केस में भी ऐसा ही हुआ है, यदि दवा में कोई समस्या होती तो वर्तमान में भर्ती उन सभी मरीजों को रिएक्शन होता."

कुछ दिन पहले एजीथ्रोमायसिन सिरप में मिला था कीड़ा

इस पूरे मामले को दबाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में सभी मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी. कुछ दिन पहले ही जिला अस्पताल में एक महिला ने एजिथ्रोमाइसीन सिरप में कीड़े निकलने की भी शिकायत की थी. घटना के बाद प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में सप्लाई एजिथ्रोमाइसीन सीरप पर विभाग ने रोक लगाई थी.