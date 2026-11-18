सिंधिया फैमिली के लिए आज अहम दिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन क्या सबूत पेश करेंगी?
सिंधिया घराने के बीच जारी संपत्ति विवाद में ग्वालियर जिला अदालत में अहम सुनवाई. प्रतिमा देवी को सिद्ध करना होंगे आरोप. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:12 PM IST
ग्वालियर : ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की 41 हज़ार करोड़ की सम्पत्ति बंटवारे को लेकर जिला न्यायालय में चल रहे परिवाद पर बुधवार को अहम सुनवाई होने वाली है. संपत्ति में अपने दावे को लेकर आपत्ति और गंभीर आरोप लगाने वाली प्रतिमा देवी को इस सुनवाई में अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करने होंगे. कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर की सुनवाई में आरोप सिद्ध करने के आदेश दिए थे.
प्रतिमा देवी ने लगाये धोखाधड़ी के आरोप
सिंधिया राज परिवार की 41 हज़ार करोड़ की संपत्ति के आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे में पेच फंसा है. सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी ने ग्वालियर जिला न्यायालय में संपत्ति में हक की मांग को लेकर आपत्ति लगायी है. उन्होंने अपनी तीनों मौसियों उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे से सहमति पत्र पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर के गंभीर आरोप लगाए हैं. पिछली सुनवाई में प्रतिमा देवी ने कोर्ट में यह बात रखी थी.
कोर्ट ने सबूत पेश करने 18 नवंबर की डेट दी
आपत्ति लगाने वाली प्रतिमा देवी को कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा है. उन्हें 4 नवंबर की सुनवाई में धोखाधड़ी के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था. जिस पर प्रतिमा देवी ने सबूत पेश करने के लिए अदालत से एक महीने का समय मांगा था. कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर तक का समय नियत किया था. जिस पर बुधवार को अब प्रतिमा देवी को अपने आरोपों के संबंध में सभी सबूत कोर्ट के आगे पेश करने होंगे.
- सिंधिया राजघराने का संपत्ति विवाद सुलझते-सुलझते फिर उलझ गया, नया पेच फंसा
- ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजघराना ऑनलाइन कोर्ट में करेगा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का समझौता
प्रतिमा देवी के आरोपों पर मौसियों का जवाब
प्रतिमा देवी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था "ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने सहमति पत्र पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराए थे." इस आपत्ति पर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे की और से पूर्व की सुनवाई में ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था "हस्ताक्षर पूर्ण सहमति से ही हुए थे. हस्ताक्षर के बाद परिवार के सभी लोग वहां रुके. इस दौरान सभी ने साथ में डिनर किया. डिनर के बाद सभी का फोटो सेशन भी हुआ."