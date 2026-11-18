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सिंधिया फैमिली के लिए आज अहम दिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन क्या सबूत पेश करेंगी?

सिंधिया घराने के बीच जारी संपत्ति विवाद में आज सुनवाई ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की 41 हज़ार करोड़ की सम्पत्ति बंटवारे को लेकर जिला न्यायालय में चल रहे परिवाद पर बुधवार को अहम सुनवाई होने वाली है. संपत्ति में अपने दावे को लेकर आपत्ति और गंभीर आरोप लगाने वाली प्रतिमा देवी को इस सुनवाई में अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करने होंगे. कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर की सुनवाई में आरोप सिद्ध करने के आदेश दिए थे.

प्रतिमा देवी ने लगाये धोखाधड़ी के आरोप