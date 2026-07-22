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पूर्व DGP की नातिन को घेरकर गोली से उड़ाया था, 4 हत्यारों को उम्रकैद की सजा

कोचिंग से सहेली के साथ लौट रही छात्रा की हत्या के मामले में ग्वालियर जिला अदालत ने सुनाया फैसला. कोर्ट में 3 साल चली सुनवाई.

Gwalior district court
ग्वालियर जिला अदालत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:07 PM IST

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ग्वालियर : ग्वालियर के चर्चित हत्याकांड मामले के 4 आरपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रक़ैद की सजा सुनाई है. 3 साल पहले बाइक से आए चारों बदमाशों ने कोचिंग से लौट रही छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना में छात्रा की सहेली भी घायल हुई थी. यह फैसला कोर्ट ने बुधवार को हुई फाइनल हायरिंग के बाद दिया. 3 आरोपियों को सजा के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि चौथा आरोपी पहले से ही एक अन्य मामले में इंदौर जेल में बंद है.

कोचिंग से लौटते समय मारी थी गोली

3 साल पहले 10 जुलाई 2023 की शाम करीब 7.30 बजे जब छात्रा अपनी सहेली के साथ कॉलोनी स्थित कोचिंग से वापस तिलक नगर अपने घर जा रही थी. इसी दौरान बाइक से आए बदमाशों ने छात्राओं पर कट्टे से फायरिंग की. पूर्व डीजीपी की नातिन को दो गोलियां लगी थीं. उसकी सहेली को भी एक गोली छूकर निकल गई थी. गंभीर रूप से घायल छात्रा को ऑटो के ज़रिए अस्पताल पहुचायागया. लेकिन उसकी मौत हो गई.

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप दुबे (ETV BHARAT)

कुल 8 आरोपियों में से 4 नाबालिग

शासकीय अधिवक्ता (AGP) कुलदीप दुबे ने बताया "इस मामले में कुल 8 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें चार नाबालिग थे. लंबी सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुमित रावत, उसके भाई उपदेश रावत उर्फ मोंटी, पृथ्वीराज चौहान और बाला सुरवे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया. एक आरोपी बाला सुरवे पहले से ही इंदौर जेल में एक अन्य मामले में बंद है. वहीं 4 अन्य आरोपी नाबालिग हैं, जिनका ट्रायल अलग से चल रहा है.

गफलत में दो गोलियां लगी दूसरी छात्रा को

मुख्य आरोपी सुमित रावत जिस छात्रा को गोली छूकर निकली, उसकी हत्या करना चाहता था. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया था. इसी खुन्नस में सुमित ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर फायरिंग की थी. लेकिन गोली लगी दूसरी छात्रा को और उसकी मौत हो गई. आरोपियों ने केस दर्ज होने के बाद मुख्य और चश्मदीद गवाह की मां पर जानलेवा हमला कर गवाही ना देने का दबाव भी डाला था. उन पर भी फायरिंग की गई थी, लेकिन वे बाल-बाल बच गई थी.

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