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संगीत की विरासत पर सियासत! ग्वालियर के ध्रुपद केंद्र को लगी पार्षद पति की नजर

ग्वालियर की पहचान और संगीत की विशेष शैली 'ध्रुपद' ने इस शहर को यूनेस्को की संगीत नगरी का दर्जा दिलाया, संगीत सम्राट तानसेन और राजा मानसिंह तोमर ने इस संगीत शैली को विश्वभर में लोकप्रिय बनाया और उस्ताद हस्सू हद्दू खां ने इसे जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया. इसी शैली को नए संगीतकारों में जिंदा रखने और नए संगीत छात्रों को इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ग्वालियर में ध्रुपद केंद्र की स्थापना हुई, लेकिन समय पर अलग-अलग ठिकानों पर संचालित ध्रुपद केन्द्र को खुद का ठिकाना 2011 में जा कर मिला.

ग्वालियर : शहर को यूनेस्को की संगीत नगरी का खिताब दिलाने वाली ध्रुपद शैली, जिसे तानसेन और राजा मानसिंह ने दुनिया के सामने बढ़ाया. आज उसी शैली के घर ध्रुपद केंद्र के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. जिस हस्सु हद्दू खां सभागार में कई बड़े आयोजन प्रस्तुतियां होती आईं, आज उसी सभागार को खाली कर तोड़ने का प्रस्ताव लाया जा रहा है. इसी सभागार में ध्रुपद केंद्र और संगीत अकादमी भी संचालित होती है. ऐसे में नगर परिषद के आदेश के बाद संगीत कलाकारों में रोष उठने लगा है.

तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के प्रयास और संस्कृति विभाग की कोशिशों से नगर निगम ने बहोड़ापुर स्थित अपनी जमीन ध्रुपद केंद्र के लिए दी. यहां करीब चार दशक पुराना एक भवन था और आस पास कचरे का ढेर. इस भवन का जीर्णोधार किया गया और एक सभागार और कुछ कमरों से इसे संगीत शिक्षा का गुरुकुल बनाया गया. इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2009 में यहां ध्रुपद केंद्र बनाने की घोषणा की थी और 2012 में इसका लोकार्पण हुआ तो भारत के इस प्रसिद्ध ध्रुपद केंद्र की शुरुआत हुई. इसके बाद से ही हस्सु हद्दू खां सभागार के साथ ध्रुपद केंद्र संगीत के माहिर कलाकार तैयार कर रहा है, जो देश विदेश में ग्वालियर का नाम रोशन कर रहे हैं.

ध्रुपद शैली से ही ग्वालियर को मिला था यूनेस्को की संगीत नगरी का दर्जा (Etv Bharat)

आरोप- स्थानीय पार्षद की लगी नजर

करीब 14 वर्षों में ध्रुपद केंद्र में गुरुकुल प्रथा का पालन किया जा रहा है, हर बैच में 10 छात्राओं को प्रवेश मिलता है. संगीत के गुर सिखाए जाते हैं लेकिन संगीत की इस विरासत को जैसे सियासत की नजर लगाई जा रही है. लग रहा है मानो कुछ सियासतदार अपने निजी फायदे के लिए इस संगीत सभागार से ध्रुपद को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं. ये बात खुद ध्रुपद केंद्र के निदेशक अभिजीत सुखदाणे ने कही है क्योंकि स्थानीय पार्षद द्वारा इस भवन से ध्रुपद केंद्र खत्म कर सभागार खाली कराने को लेकर एक विशेष प्रस्ताव मंगलवार को नगर परिषद में लाया जा रहा है.

आज भी गुरुकुल की तरह यहां है गुरु शिष्य परंपरा (Etv Bharat)

स्थानीय पार्षद पर निजी हितों के लिए केंद्र खाली कराने का आरोप

ध्रुपद केंद्र के निदेशक अभिजीत सुखदाणे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, '' वार्ड एक, जहां यह केंद्र बना है वहां की स्थानीय पार्षद के पति आसिफ अली को इस ध्रुपद केंद्र से निजी तौर पर समस्या है. क्योंकि वे इस परिसर को अपने निजी और अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं. वे यहां अपने वाहन खड़े करना चाहते हैं, वैवाहिक समारोह आयोजित करना चाहते हैं, जिनकी अनुमति हम नहीं देते और ना ही दे सकते हैं क्योंकि यह एक शासकीय भवन है. यहां किसी भी तरह की अनर्गल गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा आकती है. इस वजह से वे ध्रुपद केंद्र को हस्सु हद्दू खां सभागार से बेदखल कराने का प्रयास कर रहे हैं.''

खतरे में ध्रपद केंद्र का भविष्य (Etv Bharat)

'निगम सोचे, संगीत की जगह पर संगीत होना चाहिए या कुछ और'

निदेशक सुखदाणे का कहना है, '' यह केंद्र संस्कृति विभाग को नगर निगम द्वारा हस्तांतरित किया गया था लेकिन आज भी यह नगर निगम के अंतर्गत है. ऐसे में निगम चाहे तो इसे खाली करा सकता है. लेकिन उससे पहले यह भी सोचना जरूरी है कि यह कदम कितना उचित है. यह संगीत की जगह है. तो यहां संगीत होना चाहिए या कुछ और? इस पर मंगलवार को फैसला होगा. विभाग के अधिकारी भी बात कर रहे हैं.

कलाकारों में भी दिख रहा गुस्सा

हस्सु हद्दू खां सभागार से ध्रुपद केंद्र को खत्म करने और इसे नए तरीके से उपयोग में लेने के लिए बुलडोजर चलाने जैसे बाते सामने आरही है. स्थानीय कलाकारों में भी इस विषय पर रोष व्याप्त हो रहा है. तानसेन समारोह जैसे कई आयोजन में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी ध्रुपद कलाकार और धुरपद केंद्र की छात्रा योगिनी तामरे कहती हैं, '' मैं यहां 2019 से संगीत सीख रही हूं और उससे पहले भी कई सीनियर गुरु भाई-बहन हैं, जिन्होंने यहां से सीखा है. यह तानसेन की नगरी है और उसी चीज को यहां से हटा देना तो कहीं तक सही नहीं है.''

आज भी गुरुकुल की तरह यहां है गुरु शिष्य परंपरा

योगिनी कहती हैं, " इस केंद्र में आज भी गुरु शिष्य परंपरा है. यहां कलाकार छात्र 12-12 सालों से, 16 सालों से साथ में हैं. जो जूनियर्स आ रहे हैं, यहां सीख रहे हैं. हम सब लोग साथ में रहते हैं, सीखते हैं, खाना बनाते हैं. उस परंपरा को और ध्रुपद केंद्र को हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. बाहर के कुछ लोग जिनको कुछ अपनी निजी गतिविधि करनी है, वो ध्रुपद केंद्र हटाना चाह रहे हैं. यह ग्वालियर और समाज का विषय है. यहां निजी हित नहीं, ग्वालियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए.''

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पार्षद पति के बोल- 'अब क्या कयामत तक यहीं केंद्र चलाएंगे'

इस मामले में जिस पार्षद पति आसिफ अली पर आरोप लगे हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, " यह जनता की जगह है. नगर निगम ने उस वक्त जब ध्रुपद केंद्र रेलवे स्टेशन के नीचे कालावीथिका में संचालित होता था, इनके पास जगह नहीं थी तब 14 साल पहले जगह दी थी, तो क्या कयामत तक वहीं रहेंगे? अब संगीत विश्वविद्यालय के पास अपनी जगह है. वे इस केंद्र को वहां संचालित करें, जिससे यहां लोगों के लिए घूमने के लिए पार्क और सुविधाएं विकसित की जा सकें."