ड्रीम प्रोजेक्ट पर सिंधिया अचानक दौड़ने लगे, देखते ही मंत्री और अधिकारी भी भागे
ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के निरीक्षण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाई दौड़, 55 की उम्र में युवाओं को बतायी फिटनिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 10:44 PM IST
ग्वालियर: विकास कार्य की समीक्षा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बन रही एलिवेटेड रोड पर अचानक दौड़ लगाते दिखाई दिए. सिंधिया को इस तरह दौड़ते देख उनके साथ चल रहे मंत्री तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी दौड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते साथ चल रहे समर्थक और अधिकारि भी दौड़ने लगे.
एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे थे सिंधिया
सोमवार को बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस था. जिसके कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के बाद ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा की. इसके लिए वे सबसे पहले ग्वालियर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानि स्वर्ण रेखा नदी पर बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे. जहां उनके साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट के साथ सैकड़ों समर्थक भी रहे.
55 साल की उम्र में दिया फिटनिस का संदेश
24 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर पहुंचे सिंधिया ने पहले पैदल चलते हुए निर्माण कार्य की समीक्षा की. इसके बाद अचानक एलिवेटेड रोड पर दौड़ना शुरू कर दिया और उनकी देखा-देखी सभी समर्थक, मंत्री, नेता और कार्यकर्ताओं ने भी दौड़ लगा दी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 55 साल की उम्र में जिस तरह दौड़ लगायी, उससे सभी को अपनी शारीरिक फिटनिस का भी अहसास दिला दिया.
ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण का भी किया निरीक्षण
सिंधिया के साथ दौड़ रहे समर्थकों ने उनका दौड़ लगाते हुए वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है. लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इस उम्र में भी सिंधिया रनिंग में युवाओं को टक्कर दे रहे हैं.
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केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एलिकेटेड रोड के अलावा ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया. ये नया एक्सप्रेसवे अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा और इससे ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. दावा है कि ग्वालियर आगरा का सफर महज 90 मिनट में पूरा होगा.