भतीजे की अंग्रेजी थी कमजोर, DELED परीक्षा में चाचा बना सॉल्वर, दोनों पर FIR
ग्वालियर में डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला, अटेंडेंस शीट में फोटो से पकड़ आया सॉल्वर, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:23 AM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीएलएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आए आया है. आरोपी सॉल्वर मूल परीक्षार्थी का रिश्तेदार है, जिसे परीक्षा के दौरान अटेंडेंस शीट से मिलान के दौरान पकड़ा गया. पर्यवेक्षक द्वारा पकड़े जाने के बाद तुरंत परीक्षा केंद्र में पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
मामला ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है जहां कालपी ब्रिज कॉलोनी में बने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीएलएड की परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाया गया है. इसी केन्द्र पर मुरैना जिले का फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है.
अटेंडेंस शीट में फोटो से पकड़ आया सॉल्वर
पुलिस के मुताबिक कालपी ब्रिज कॉलोनी के शासकीय विद्यालय में मुरैना के कैलारस निवासी छात्र मोनू धाकड़ का डीएलएड परीक्षा सेंटर पड़ा था लेकिन जब सोमवार को परीक्षा के दौरान हस्ताक्षर लिए जा रहे थे तब उपस्थिति पत्रक पर लगे फोटो से उसका मिलान किया गया तो, परीक्षा देने आया युवक कोई और ही निकला. पता चला कि मोनू की जगह फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा के लिए आया था.
केंद्राध्यक्ष ने पुलिस को दी सूचना
मामला पता चलते ही परीक्षा कक्ष में ड्यूटी दे रही महिला पर्यवेक्षक ने तुरंत बाद केंद्राध्यक्ष विजय पिपरोलिया को बुलाया गया और जब फ़र्ज़ी परीक्षार्थी से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम संतोष बताया. कुछ और जानकारी लेने के बाद केंद्र अध्यक्ष ने गोला का मंदिर पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिस पर मौके पर पहुची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.
मूल परीक्षार्थी का चाचा निकला सॉल्वर
गोला का मंदिर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के मुताबिक, '' आरोपी संतोष से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया है कि, मूल परीक्षार्थी मोनू धाकड़ उसका रिश्ते में भतीजा लगता है, और अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है, चूंकि दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसे में मोनू की जगह संतोष परीक्षा देने आया था.''
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चाचा भतीजे पर दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मूल परीक्षार्थी मोनू धाकड़ और उसकी जगह परीक्षा देने आए परीक्षार्थी संतोष के खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है. अभी तक आरोपी से यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि, ये परीक्षा वह किसी लेनदेन के तहत देने आया था या किसी अन्य वजह से.