ग्वालियर की डेथ मिस्ट्री: 25 दिन पहले शादी, महज 5 दिन साथ रहे, जिंदगी को बाय-बाय किया
दूल्हा-दुल्हन केवल 5 दिन साथ रहे. दुल्हन ने मायके आकर जिंदगी खत्म की. दो दिन बाद पति ने मौत को गले लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 4:44 PM IST
ग्वालियर : शहर के मोरार क्षेत्र में रहने वाली मेघा और पिंटोपार्क इलाके में रहने वाले सिद्धार्थ कांदिल की शादी पिछले माह 26 अप्रैल को हुई थी. मायके पक्ष ने भी शादी धूमधाम से की थी और उनके मुताबिक मेघा भी बहुत खुश थी. 5 दिन मेघा और सिद्धार्थ साथ रहे. इसके बाद रिवाजों के मुताबिक मेघा 1 मई को अपने मायके रहने आ गई.
घर की दूसरी मंजिल पर मृत मिली नवविवाहिता
मेघा अपने माता-पिता के पास थी. 20 मई की सुबह मेघा की मां गीता घर की दूसरी मंजिल पर के कमरे में पहुंची तो देखा कि उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी है. इस समय मेघा के पिता अपने रिश्तेदार के देहांत होने से गमी में गए हुए थे. बेटी को मृत देखकर मां के होश उड़ गए. सूचना मिलने पर मौके पर गोला का मंदिर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की. मेघा के पति सिद्धार्थ और ससुराल वालों को भी घटना की जानकारी दी गई.
दुल्हन की मौत के बाद दूल्हे ने भी जान दी
मेघा की मौत के दो दिन बाद ही उसके पति पति सिद्धार्थ ने भी बाथरूम में खौफनाक कदम उठाया. पिता परमाल सिंह कमरे में गए तो सिद्धार्थ नहीं दिखा. उन्हें लगा वह बाथरूम में होगा तो आवाज दी लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था और कोई जवाब नहीं आया तो उन्हें शक हुआ. तुरंत भतीजे श्यामवीर को बुलाया और दरवाजा तोड़ा अंदर सिद्धार्थ का शव पड़ा था. माना जा रहा है पत्नी की मौत के सदमे में उसने भी आत्मघाती कदम उठा लिया.
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फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम कर रही जांच
शादी के एक माह के अंदर दुल्हन और दूल्हे के इस तरह खौफनाक कदम उठाने की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है. दोनों की कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हैंडल्स सभी चीज़ों की भी जांच की जा रही है. गोला का मंदिर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव का कहना है "दोनों घटनाएं अलग-अलग घरों में हुई हैं, लेकिन नवदंपती के बीच विवाद की बात भी पता चली है. अभी पुलिस सारे साक्ष्य जुटा रही है, जिससे मामला स्पष्ट हो सके. फॉरेंसिक टीम ने भी नवविवाहिता के मायके वाले घर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है. जल्द ही युवक के घर पर भी टीम इन्वेस्टीगेशन करेगी."