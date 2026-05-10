पेयजल में गंदगी का खुलासा, पानी की टंकी में मिला मरा हुआ सांप, दूषित जल पी रहे थे 19 हजार लोग
ग्वालियर नगर निगम पर लगे लापरवाही के आरोप, पानी की टंकी से बरामद हुआ मरा हुआ सांप, हजारों लोगों को हो रहा था पानी सप्लाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 4:13 PM IST
ग्वालियर: लगभग डेढ़ महीने पहले ग्वालियर के प्रधानमंत्री आवास फ्लेट्स की पानी की टंकी में मारी हुई छिपकलियां मिलने की खबर ने सबको चौंका दिया था. लेकिन अब यहां के घास मंडी इलाके के वाटर टैंक में मरा हुआ सांप मिला है. इस टंकी से हजारों लोगों की पेयजल और जल आपूर्ति की जाती है. ये बात सामने आने के बाद नगर निगम की सफाई व्यस्वथा पर सवाल खड़े हो गए हैं.
पानी की टंकी में मिला मरा सांप
असल में ग्वालियर के वार्ड 10 घास मंडी के मिर्जापुर मस्जिद इलाके में पानी की सप्लाई के लिए नगर निगम का वाटर टैंक बना हुआ है. जिससे लगभग 19 हज़ार की आबादी को पानी सप्लाई किया जाता है. इसी वाटर टैंक में एक मरा हुआ सांप मिला है. कुछ स्थानीय युवाओं ने मरे हुए सांप को टैंक से बाहर निकाला और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. ये पानी कई दिनों से लोगों को सप्लाई किया जा रहा था.
युवक ने निकाला सांप, वीडियो भी शेयर किया
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई दिनों से पानी की टंकी की सफाई नहीं की गई जिसकी वजह से उसमें गंदगी जमा हो रही है. शनिवार को एक युवक को पानी की टंकी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया था. जिसके बाद उसने लकड़ी की मदद से उसे बाहर निकाला तो वह मरा हुआ सांप था. युवक ने अपने किसी साथी की मदद से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. स्थानीय रहवासी राशिद का कहना है कि, ''ये नगर निगम की लापरवाही है जिसकी वजह से यहां के लोग दूषित पानी पी रहे हैं. अगर नियमित सफाई होती तो इस तरह की नौबत नहीं आती. अब लोग जल्द से जल्द टैंक की सफाई और पानी की जांच कराने की मांग कर रहे हैं.''
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पार्षद को नहीं मामले की जानकारी
हालांकि इस मामले पर जब ETV भारत ने वार्ड 10 से पार्षद शकील मंसूरी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि, ''वे एक निजी अस्पताल में पिछले तीन दिनों से भर्ती हैं. इस वजह से उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.'' वहीं हमने जब ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों से भी जानकारी लेनी चाही लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो सका है.