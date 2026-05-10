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पेयजल में गंदगी का खुलासा, पानी की टंकी में मिला मरा हुआ सांप, दूषित जल पी रहे थे 19 हजार लोग

पानी की टंकी में मरा हुआ सांप ( प्रतिकात्मक तस्वीर (IANS) )