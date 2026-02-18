ETV Bharat / state

मिलिए प्लांट वुमन गरिमा से, ग्वालियर में खिला दिया कश्मीर का ट्यूलिप, हवेली में बसाया मिनी जंगल

ग्वालियर की गरिमा वैश्य ने अपनी हवेली को बना दिया हर्बल गार्डन, कश्मीर का ट्यूलिप भी उगाया, सिंधिया भी देखकर बोले- यहां स्वर्ग की अनुभूति.

gwalior NATURE LOVER GARIMA VAISHYA
हवेली को बना दिए हर्बल गार्डन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 2:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: दौलतगंज में बीच बाजार जहां गाड़ियों के सायरन, भीड़ की आवाजे और तंग गालियां नजर आती हैं. उनके बीच एक हवेली नुमा घर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. ये हवेली है गरिमा वैश्य की, एक बिजनेस वूमेन. जिनके पास परिवार के नाम पर सिर्फ उनकी पैतृक विरासत और उसमें संजोए हुए हजारों पौधे हैं. इन्हीं पौधों को वे अपने बच्चों की तरह प्यार दुलार देती हैं.

आज कल के दौर में जब शहर कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, तब पौधों से अपने घर को हरा भरा रखने वाले पर्यावरण प्रेमी बहुत कम नजर आते हैं. ऐसी ही नेचर लवर हैं ग्वालियर की गरिमा वैश्य, जिन्होंने अपने पूरे घर को जैसे नर्सरी में तब्दील कर दिया हैं. जहां वे 5 हजार से ज़्यादा पौधों की देखभाल करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि, जिन ट्यूलिप के फूल देखने लोग कश्मीर जाते हैं उनके टेरिस गार्डन में वह ट्यूलिप भी देखने को मिल जाता है. कैसे पेड़ पौधों की तरफ उनका लगाव हुआ, उनके गार्डन में क्या खास है. इस बारे में ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की.

Green home Rare plant varieties
माता पिता से मिली प्रेरणा, उनकी विरासत को बढ़ा रहीं गरिमा (ETV Bharat)

घर में दीवारों से लेकर जमीन तक हर तरफ पौधे ही पौधे
गरिमा वैश्य के घर में शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां कोई पौधे नजर ना आएं. फर्श से लेकर दीवारों तक पर पौधों की सजावट है. कहीं पौधे गमले में दिखायी देते हैं तो कहीं 'वेस्ट तो बेस्ट' का कॉन्सेप्ट प्लास्टिक बोतल और टिन के डब्बों में लगे पौधे दर्शाते हैं. अलग-अलग तरह के पौधे उन्होंने अलग-अलग गार्डन सेगमेंट बनाकर व्यवस्थित किए हैं. हवेली की अलग अलग छतों पर 16 टेरिस गार्डन हैं. जिनमे फूल, फल, औषधीय, जलीय प्रकार के तमाम पौधे सुसज्जित हैं.

gwalior Dauletganj terrace garden
हवेली में तैयार किए 16 टेरिस गार्डन (ETV Bharat)

माता पिता से मिली प्रेरणा, उनकी विरासत को बढ़ा रहीं गरिमा
ईटीवी भारत से बातचीत में गरिमा वैश्य ने बताया कि, ''इसकी शुरुआत उनके माता-पिता से हुई थी. उनके पिता स्व. रामकृष्ण वैश्य और माँ स्व अशुरानी वैश्य को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था. उन्होंने ही हवेली में बागबानी शुरू की थी. उन्हें देखते देखते गरिमा को भी पौधों से लगाव हो गया. जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हुआ उससे पहले उन्होंने गरिमा से कहा था कि, उनका घर जैसा है वैसा ही रखना. माता पिता के गुजरने के बाद एक खालीपन महसूस होने लगा तो उन्होंने पेड़ पौधों की देखभाल शुरू की. लगाव तो पहले से ही था, ऐसे में जहां भी जातीं वहां से पौधे साथ ले आती. धीरे धीरे पौधे लगाती गईं और आज इतने पौधे हो चुके हैं की, उनको रखने की जगह घर में नहीं बची है.''

gwalior Medicinal plants collection
कैलेंडर मेथड से पौधों की करती हैं देखभाल (ETV Bharat)

हवेली में तैयार किए 16 टेरिस गार्डन
गरिमा कहती हैं कि, ''उनके घर में उन्होंने अलग-अलग 16 टेरिस गार्डन बना दिए हैं. हर गार्डन में अलग तरह की वेराइटी के पौधे मिलेंगे.'' उन्होंने बताया कि, ''उनके गार्डेंस में एडिनियम, गुड़हल, वाटर प्लांट्स, गुलाब, कमल, जड़ी बूटियां, औषधीय, सजावटी, फल, सब्जियां, फूल कई तरह के पौधे सेगमेंट में बंटे हुए हैं.'' उन्होंने हर पौधे की वैरायटी के अनुसार सेक्शन बना दिए हैं. जिसमें डहलिया, एक्सोरा, गुलाब जैसे खूबसूरत फूल हैं तो वहीं, रोजमेरी, इन्सुलिन, लौंग, काली मिर्च, इलायची जैसी हर्ब्स का भी सेक्शन हैं, गरिमा के गार्डन में आपको सफेद बैंगन भी देखने को मिलते हैं और मिनी ऑरेंज भी. ऐसे तमाम पौधे भी उनके कलेक्शन में शामिल हैं जो राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों जैसे इलाकों में पाए जाते हैं. पूरे घर में 5 हजार से ज़्यादा पौधे हैं.

GARIMA cultivation Kashmir tulip
कश्मीर का ट्यूलिप भी ग्वालियर में उगाया (ETV Bharat)

ग्वालियर में उगाया कश्मीर का ट्यूलिप
इस बार उनके पौधों के कलेक्शन में एक खास फूल के पौधे भी शामिल हैं. गरिमा वैश्य ने इस साल ट्यूलिप के फूल भी लगाये थे, जो कश्मीर में पाए जाते हैं. गरिमा ने बताया कि, ''वे पिछले तीन साल से अपने गार्डन में ट्यूलिप के फूल उगाने का प्रयास कर रही थीं और इस साल जाकर उन्हें सफलता मिली. उन्होंने अक्टूबर के महीने में ट्यूलिप के पौधे लगाए थे जिस पर दिसंबर आख़िर में उन्हें ट्यूलिप के फूल देखने को मिले, क्योंकि ये फूल ठंडे वातावरण में ही पनपते हैं, हालांकि अब जब मौसम में गर्माहट आ चुकी तो ट्यूलिप के आखिरी फूल ने भी अलविदा कह दिया है."

सिंधिया परिवार से भी है खास नाता
गरिमा वैश्य से बातचीत में उनके बारे में कुछ खास भी पता चला. उनका नाता ग्वालियर के सिंधिया राज घराने से भी है. इस बारे में उन्होंने बताया कि, ''उनके परदादा स्व लाला भिखारीदास नारायणदास वैश्य सिंधिया हाउस के कोषाध्यक्ष थे. इसके साथ-साथ वे मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर प्रेसिडेंट भी थे. वहीं उनका जुड़ाव सिंधिया राजघराने से रहा.''

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घर आकर की थी तारीफ
क्या कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनके घर आना हुआ? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, "मुझे दो बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया उनके घर आ चुके हैं. एक बार युवराज महानआर्यमन सिंधिया भी आए थे. जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो इतने पौधे देखकर उन्होंने कहा कि, ''ये अकल्पनीय है. मुझे नहीं पता था कि, ऐसा भी हो सकता है और यहां आकर स्वर्ग की अनुभूति हुई."

gwalior Dauletganj terrace garden
घर में दीवारों से लेकर जमीन तक हर तरफ पौधे ही पौधे (ETV Bharat)

कैलेंडर मेथड से पौधों की करती हैं देखभाल
जब इतने सारे पौधे हैं तो इनकी देखभाल भी एक बहुत बड़ा चेलेंज होता है. गरिमा वैश्य इस काम को पूरी प्लानिंग के साथ करती हैं. उन्होंने बताया कि, ''इसके लिए वे कैलेंडर मैथड अपनाती हैं. ये उनकी आदत में आ चुका है, किस दिन कौनसे पौधों के लिए खाद पानी देना है, कौनसे पौधों की प्रोनिंग (कटाई छटाई) करनी हैं, कैसे देखभाल करना हैं. ये पहले ही तय कर लेती हैं. ये जीवन का हिस्सा बन चुका है."

वे लगातार अपना गार्डन बढ़ाती जा रही हैं, जमीन ही नहीं उन्होंने अब वर्टिकल गार्डन यानि दीवार पर भी पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने रॉक गार्डन, वाटर गार्डन जैसी थीम बेस्ड बागबानी भी अपनी हवेली में की हुई है. ये गार्डन समय के साथ बढ़ता जा रहा है.''

TAGGED:

GWALIOR MEDICINAL PLANTS COLLECTION
GARIMA CULTIVATION KASHMIR TULIP
GWALIOR DAULETGANJ TERRACE GARDEN
GREEN HOME RARE PLANT VARIETIES
GWALIOR NATURE LOVER GARIMA VAISHYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.