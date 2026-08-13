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देवगढ़ गिजौर्रा गढ़ी रियासत के राजा हनुमत सिंह ने की खुदकुशी, लंबी बीमारी से डिप्रेशन में थे

डिप्रेशन में राजा हनुमत सिंह ने बंदूक से खुद को मारी गोली ( ETV BHARAT )