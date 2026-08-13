देवगढ़ गिजौर्रा गढ़ी रियासत के राजा हनुमत सिंह ने की खुदकुशी, लंबी बीमारी से डिप्रेशन में थे
देवगढ़ गिजौर्रा गढ़ी रियासत के राजा हनुमत सिंह ने खौफनाक तरीके से अपनी जान दी. वह बीमारी से परेशान थे. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:29 PM IST
ग्वालियर : शहर के माधौगंज थाना क्षेत्र की एकता कॉलोनी में रहने वाले हनुमत सिंह ने गुरुवार अलसुबह खुद को गोली मार ली. उनकी मौत हो गई. उन्हें राजा हनुमत सिंह कुशवाह के नाम से जाना जाता था. वह 68 साल के थे. वह गिजौर्रा थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव की गढ़ी से ताल्लुक रखते थे. उनके पूर्वज गढ़ी रियासत के राजा थे. इस कारण क्षेत्र में हनुमत सिंह को भी गढ़ी के राजा के तौर पर देखा जाता था. वह पिछले 20 साल से ग्वालियर की एकता कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. गढ़ी में आज भी उनकी काफी जमीन है.
अलसुबह घर में धमाके की आवाज
सुबह करीब 4 बजे उनकी पत्नी की नींद धमाके की आवाज से खुल गई. उन्होंने देखा कि हनुमत सिंह के सीने में गोली लगी हुई थी और राइफल सीने पर ही टिकी थी. जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और चीख पुकार मच गई. आनन-फ़ानन में परिजन उन्हें लेकर अस्पताल भागे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. माधौगंज थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और लाइसेंसी राइफल को कब्जे में लिया.
लगातार कह रहे थे, अब नहीं जीना चाहता
सीएसपी किरण अहिरवार के मुताबिक़ "परिजनों ने पुलिस को बताया राजा हनुमत सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. पिछले एक महीने से वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे. इससे वह काफी परेशान हो गए थे. वह दो-तीन दिन से लगातार कह रहे थे कि अब जीना नहीं चाहते और न ही किसी की मदद लेना चाहते हैं." हनुमत सिंह के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं. एक बेटा मुंबई में और दूसरा उनके साथ ग्वालियर में ही परिवार के साथ रहता है.
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लंबे समय से बीमारी से तंग आ गए थे
परिजनों के अनुसार राजा हनुमत सिंह लंब समयसे बीमारी की वजह से खुद को असहाय महसूस करने लगे थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए थे. माना जा रहा है कि इसी हताशा में उन्होंने इतनी बड़ी खौफनाक वारदात कर अपनी जान दी. पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे खुदकुशी का मामला मानकर जांच कर रही है. सीएसपी का कहना है कि परिजन के बयान लिए गए हैं. एफएसएल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.