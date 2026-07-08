आर्मी कर्नल की वाइफ से साइबर ठगी, होटल बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर कराये 50 हजार
ग्वालियर में साइबर ठगों की शिकार बनीं आर्मी कर्नल की पत्नी, होटल बुकिंग के नाम पर 50 हजार की ठगी, फर्जी निकली होटल की वेबसाइट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 10:45 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर कैंट एरिया में रहने वाले एक आर्मी कर्नल की पत्नी को ऑनलाइन ठगों ने झांसे में लेकर 50 हज़ार रुपये की ठगी कर ली. साइबर ठगों ने होटल बुकिंग के नाम पर रकम ट्रांसफर करा ली. ठगी का अहसास होने पर फरियादी ने मुरार पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है.
टूर से पहले होटल बुकिंग के झांसे में गंवाए रुपये
दरअसल, ग्वालियर के आर्मी कैंट एरिया के क्वार्टर में रहने वाले सिद्धार्थ मिश्रा आर्मी में कर्नल है. उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर झांसा देकर ठग लिया. पुलिस से की शिकायत में बताया गया की कर्नल की पत्नी जूही पांडे अपने परिवार के साथ आगरा और दिल्ली जाने वाली थीं जिसके लिए बीती 4 जुलाई को उन्होंने ठहरने के लिए ऑनलाइन होटल सर्च किए. इसी सर्च में उन्हें एक नामी होटल के जैसी दिखने वाली एक वेबसाइट मिली.
एडवांस बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर कराया पेमेंट
जब जूही पांडे ने होटल की जानकारी लेने के लिए उस वेबसाइट पर दिए कांटेक्ट नंबर पर कॉल किया तो उनकी बात एक हरीश अग्रवाल नाम के शख्स से हुई जिसने खुद को होटल का मैनेजर बताया. इसके बाद फरियादी महिला ने कथित होटल मैनेजर से पांच दिन के होटल बुकिंग के लिए जानकारी ली. जिस पर सामने वाले सख्स ने उन्हें 50 हजार रुपये का खर्च बताया. साथ ही एडवांस बुकिंग के लिए पेमेंट करने के लिए कहा. जिस पर महिला ठग के झांसे में आ गईं और उन्होंने तीन ट्रांजेक्शन में कुल 50,090 रुपये यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए.
फर्जी वेबसाइट के जरिए बनी ठगी का शिकार
इस पूरे घटनाक्रम में ठगी का पता तब चला जब रुपये ट्रांसफर करने के बाद फरियादी जूही पांडे ने पेमेंट की रसीद मांगी. पहले तो आरोपी साइबर ठग उनसे टालमटोल करता रहा और इसके बाद उसने जूही का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. जब काफी बार कॉल करने पर भी कनेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने नामी होटल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैंजमेंट से संपर्क किया तो पता चला कि उनके यहां ऐसी कोई बुकिंग हुई ही नहीं. तब जाकर महिला को पता चला कि, वह फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन ठगों का शिकार हो गई हैं. इसके बाद तुरंत पीड़ित महिला ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायी.
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मंगलवार रात पुलिस में दर्ज करायी FIR
साइबर हेल्पलाइन ने शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित महिला मंगलवार रात करीब 9:30 बजे मुरार पुलिस थाना पहुंचीं और अपनी आप बीती बताकर अज्ञात ठग के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करायी. ग्वालियर एएसपी जय राज कुबेर के मुताबिक "मामले में मंगलवार रात जूही पांडे की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस की साइबर क्राइम विंग भी इस केस की जांच में जुट गई है. अब साइबर टीम आरोपी के मोबाइल नंबर बैंक खाते और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.