साइबर ठगों का रकम खपाने का नया पैंतरा, पेट्रोल पंप, सोना व्यापारियों के खाते में लाखों फ्रीज
ग्वालियर में साइबर ठगों ने पेट्रोल-डीजल और सोना खरीदी में खपाई ठगी की रकम. खाता सीज होने पुलिस और बैंक के चक्कर लगा रहे व्यापारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:23 PM IST
ग्वालियर: साइबर ठगी के मामले ग्वालियर में लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में साइबर ठगों का शिकार हुए लोगों के साथ ही अब बड़े व्यापारी भी अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हो रहे हैं. शहर में ऐसे कई व्यापारी हैं, जिनके बैंक खाते अलग-अलग साइबर क्राइम में फ्रीज हो रहे हैं. ऐसे में कई व्यापारियों को सीधे तौर पर दोगुना नुकसान हो रहा है. इसका असर अब व्यापार और ऑनलाइन पेमेंट्स पर भी पड़ रहा है.
पेट्रोल, डीजल, सीएनजी खरीदी में खपा रहे ठगी की रकम
साइबर ठग अब ठगी की रकम नए-नए तरीकों से खपा रहे हैं, जिसका असर ग्वालियर के कई व्यापारियों पर पड़ रहा है. ठगों ने बीते कई दिनों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भरवाने के लिए ठगी की रकम का उपयोग किया है. जिसकी वजह से ग्वालियर के आधा दर्जन पेट्रोल पंप के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, जिनमें बड़ा अमाउंट था. सोना व्यापारियों से लेकर दूसरे कई कारोबारी भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. जबकि सीधे तौर पर इनका कोई दोष नहीं है. ऐसे में कई फ्यूल स्टेशन संचालकों ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से परहेज करना शुरू कर दिया है.
केस-1
ग्वालियर के नया गांव स्थित फ्यूल स्टेशन हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के लिए सबसे सुगम फ्यूल स्टेशन हैं. ऐसे में हाईवे से गुजरने वाले ज्यादातर वाहन चालक यहां पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं. लेकिन हाल ही में पेट्रोल पंप के बैंक खातों में 17 लाख रुपये फ्रीज हो गए. बैंक में पता करने पर संचालक को पता चला कि अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कई बार में रकम बैंक खाते में आई है, जो कई साइबर ठगी के मामलों में ऐंठी गई थी और फिर ठगों ने ये रकम ईंधन खरीदने में खपा दी. जिसकी वजह से जांच के दौरान बैंक खाते फ्रीज किए गए. फ्यूल स्टेशन के संचालक दीपक शर्मा के पेट्रोल पंप के बैंक खाते तो बाद में खोल दिए गए हैं लेकिन ठगी के 17 लाख रुपये अब भी फ्रीज हैं.
केस-2
झांसी रोड स्थित एक नामी कंपनी के सीएनजी पम्प पर भी ठगों ने फ्यूल खरीद कर भुगतान ठगी की रकम से किया. फ्यूल स्टेशन पर ठगों ने बीते एक माह में करीब एक लाख रुपये की सीएनजी ठगी की रकम से खरीदी. जब पुलिस ठगी के मामलों की जांच कर रही थी तो ई पेमेंट्स के जरिए बैंक खाते ट्रैक हुए और उन्हें फ्रीज कर दिया गया. इसके बाद से ही फ्यूल पम्प संचालक पुलिस और बैंक के चक्कर लगा रहा है.
केस-3
ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग पर बने पेट्रोल पंप को भी ठगों ने नहीं बख्शा. संचालक लवली साहू ने बताया कि उनके पम्प का बैंक खाता अचानक फ्रीज हुआ. बैंक से पता करने पर मालूम हुआ कि, खाता पुलिस द्वारा होल्ड कराया गया है. पुलिस में पता करने पर जानकारी लगी कि, ठगों ने 50 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक पेट्रोल कई बार भरवाया है, जिसमें ठगी की करीब 20 हजार रुपये की रकम खपाई गई है. जिसे अकाउंट दोबारा शुरू करने के बाद होल्ड कर दिया गया है.
केस-4
ग्वालियर में ठग सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि दूसरी चीजों की खरीदारी में भी ठगी का पैसा खर्च कर रहे हैं. ग्वालियर के सराफा व्यापारियों को भी इसी तरह ठगा गया. मोरार स्थित सराफा व्यापारी से ठगों ने सोने के सिक्के खरीदे. इसके बाद 3 लाख 31 हजार रुपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया. कुछ दिन बाद व्यापारी का अकाउंट फ्रीज हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन व्यापारी का अकाउंट अभी भी होल्ड है.
केस-5
ग्वालियर के लश्कर स्थित एक ज्वेलर्स के साथ भी इसी तरह से ठगी हुई. ठग ने 5.10 लाख रुपये के गहने खरीदने के बाद ऑनलाइन भुगतान किया था. कुछ समय बाद बेंगलुरु पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले की जांच में ठगी की रकम सराफा कारोबारी के बैंक खाते में ट्रांसफर होने के चलते बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया.
केस-6
इसी तरह की खरीदारी का एक और मामला ग्वालियर के एक शॉपिंग मॉल में स्थित एक दुकान पर हुआ. हालांकि इस मामले में ठगों ने 3 लाख रुपए के 2 महंगे मोबाइल खरीदे, जिनका भुगतान चोरी के क्रेडिट कर्ड से किया. बाद में चोरी के क्रेडिट कार्ड की जांच के दौरान 3 लाख की रकम का कनेक्शन मोबाइल दुकान से हुआ तो बैंक ने रकम फ्रीज कर दी.
पुलिस के पास पहुंच रहे पीड़ित व्यापारी
ये तो वे मामले हैं जो सबके सामने आ गए, इनके अलावा भी तमाम ऐसे भुगतान हैं जो ग्वालियर के साथ ही देश के कोने कोने में ठगों द्वारा किए जा रहे हैं और इसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है. ग्वालियर एएसपी सुजावल जग्गा का कहना है, "साइबर ठगी के कई प्रकरणों में ठगी की रकम व्यापारियों और फ्यूल स्टेशन पर खपायी गई है. इन सभी की जांच की जा रही है. जिनके आवेदन आ रहे हैं उन प्रकरणों की जांच कर खाते खुलवाने की प्रक्रिया भी जारी है. पुलिस लगातार ठगों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है."
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ठगी से बचने ये सावधानियां जरुरी
- अगर कोई वाहन चालक या बड़े वाहन वाला बड़ी रकम में ईंधन भरवाता है तो फ्यूल स्टेशन उसकी पहचान के साथ रिकॉर्ड दर्ज करें.
- यदि कोई ज्वैलर से सोना या दुकान से महंगा सामान जैसे मोबाइल आदि खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड से पेमेंट करता है तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता और पहचान पत्र एक रजिस्टर में लिखें.
- संभव हो तो प्रतिष्ठान या फ्यूल पम्प के भुगतान काउंटर के पास सीसीटीवी कैमरा लगवाये जिसमे भुगतान करने वाले का चेहरा साफ दिखाई दे और इनकी रिकॉर्डिंग तीन से चार महीनों तक सम्भाल कर रखें.
- यदि बैंक खाता या रकम फ्रीज होती है तो तुरंत बैंक से संपर्क कर लिखित कारण और संबंधित शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त करें.
- सबसे महत्वपूर्ण बैंक खाते में रकम होल्ड हो तो व्यापारी बैंक के माध्यम से संबंधित रकम, भुगतान करने वाले ग्राहक की जानकारी जेआरएम पोर्टल पर दर्ज कराये. इसके बाद ही संबंधित रकम जब्त या रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.