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हाईस्कूलिया ठगों पर FBI कसेगा शिकंजा! ग्वालियर से US में अंग्रेजी झांसे के जाल फंसे अमेरिकी

ग्वालियर से अमेरीकी लोगों को ठग रहे थे 10वीं-12वीं तक पढ़े ठग, 300 से 400 लोगों को रोज करते थे कॉल, FBI तक पहुंची बात.

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ग्वालियर से US में अंग्रेजी झांसे के जाल फंसे अमेरिकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
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ग्वालियर: एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जाने के बाद मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं. वहीं, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत बड़े ऑनलाइन स्कैम खुलते जा रहे हैं. पता चला है कि फर्जी कॉल सेंटर के तार अमरीका से जुड़े हैं. यहां काम करने वाले ठग अमरीकी लोगों को अपना शिकार बनाते थे और लगभग 5 महीने में 1 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके थे. इस मामले की जानकारी ग्वालियर पुलिस द्वारा विदेश मंत्रालय के जरिए अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई को भी दी जा रही है.

लोन दिलाने के नाम करते थे ठगी

ग्वालियर की मोहना पुलिस ने 26 जुलाई को इलाके के एक होटल से साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा था. ये आरोपी होटल में रहकर अमरीकी लोगों को ठगने के लिए एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चला रहे थे. जिसमें ये ठग खुद को अमेरिका की कंपनी लैंडिंग क्लब का मेंबर बताते हुए अमरीका के लोगों को कॉल करते और उनमे से कुछ लोगों को आसान और सस्ती ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर ठगते थे. ये सिलसिला बीते 5 महीने से चल रहा था.

सस्ती ब्याज दर पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी (ETV Bharat)

बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं चारों आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा स्कैम मुख्य आरोपी प्रबल सिंह तोमर का था, जिसने ग्वालियर के इस कॉल सेंटर के लिए 4 ठगों को नौकरी पर रखा था. चारों ही गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश से बाहर के थे. इनमे 2 गुजरात, 1 झांसी और 1 आरोपी नागालैंड का रहने वाला है. जबकि सरगना प्रबल सिंह तोमर भी गुजरात से ही पूरा स्कैम हैंडल करता था.

300 से 400 लोगों को रोज करते थे कॉल

जानकारी के अनुसार साइबर ठगी का ये कॉल सेंटर अमेरिका के समय के हिसाब से शुरू होता था. आरोपी बीते 5 महीने से मोहना के जैनपथ होटल के कमरा नंबर 6 में ठहरे हुए थे. यहां लैपटॉप मोबाइल्स के जरिए पूरा सेटअप किया हुआ था. दिन में ठग सोते और (भारतीय समयानुसार) रात 9 बजे से जब अमेरिका में लोगों की दिनचर्या शुरू होती थी, तो अपना कम शुरू करते थे. हर दिन 300 से 400 लोगों को गूगल वॉइस कॉल के जरिए कॉल करते और उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर बदले में कमीशन और गिफ्ट वाउचर्स एडवांस में लेते थे. इतने सारे लोगों में हर दिन 12-15 अमरीकी इनके जाल में फंसकर शिकार बन जाते थे. बाद में वाउचर्स को अधिकारिक प्लेटफॉर्म पर कैश कर देते थे. ठगी की रकम मुख्य आरोपी प्रबल तक पहुंचने के बाद वह अपने इन मोहरों को 15 से 20 हजार रुपये महीने की सैलरी देता था. जिसे हवाला के जरिए या वाउचर्स के रूप में ही ठगों तक भेजता था.

अमेरिकन एक्सेंट में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं ठग

मोहना थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर ने बताया कि "पकड़े गए चारों ही आरोपी 10वीं, 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन चारों ही अंग्रेजी बोलने में निपुण हैं. अब तक की पूछताछ में पता चला है कि चारों ने ही इंटरनेट के जरिए अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना सीखा और इसी तरह ये लोग अमेरिका के लोगों को झांसा देने में कामयाब होते थे. इसके लिए ये अपने नाम भी अमेरिकी बताते थे, जिससे किसी तरह का शक ना हो."

डार्कवेब से अमेरिकी लोगों का डेटा खरीदता था सरगना

ठगी के लिए किसे कॉल करना है, कैसे फंसाना है, ये बाते भी गुजरात में बैठे सरगना प्रबल सिंह तोमर के जरिए पता चलता था. प्रबल सिंह अमेरिकियों का डेटा डार्क वेब के जरिए खरीदता था, जो अमेरिका की ही कुछ सोलर कंपनियों से लीक होकर डार्क वेब तक पहुंचता था. अमेरिकी लोगों का मोबाइल नंबर, नाम और अन्य जानकारी की लिस्ट हर दिन ग्वालियर में बैठे चारों आरोपियों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचती थी. साथ ही इसकी एक स्क्रिप्ट भी मिलती थी, जिसे पढ़ कर कॉल सेंटर में बैठे ठग अमरीकियों से बातचीत कर शिकार बनाते थे और महीने में 20 लाख रुपये तक ठग लेते थे.

एफबीआई को भी दी जाएगी सूचना

पुलिस के मुताबिक इस स्कैम में अब तक कितने अमरीकी शिकार बने, इस बात की पूछताछ आरोपियों से की जा रही है. वहीं इस मामले की जानकारी विदेश मंत्रालय को भी दी जा चुकी है, जिनके जरिए अमेरिका की फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टीगेशन (एफबीआई) जांच एजेंसी को भी दी जा रही है. साथ ही गूगल से भी इन जालसाजों से संबंधित डेटा और जानकारी के लिए पत्राचार किया जा रहा है. इधर चारों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. साथ ही इस साइबर फ्रॉड के सरगना को पकड़ने के लिए एक टीम गुजरात रवाना हो गई है.

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