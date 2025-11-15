साइबर ठगों ने युवक को लगाया 9 लाख का चूना, केस सेटलमेंट कराने का दिया झांसा
ग्वालियर में फर्जी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बनकर जीवन बीमा पॉलिसी बंद कराने के नाम पर 9.41 लाख की ठगी.
ग्वालियर: देशभर में कभी ओटीपी मांग कर तो कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठग लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. कभी खुद को बड़ा अफसर तो कभी पर्सलवाला बनकर बैंक खाते खाली कर जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. ठगों ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर एक शख्स से 9 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है.
एक साल बाद शिकायत लेकर थाने पहुंचा पीड़ित
घटना नवंबर 2024 की है, लेकिन मामला एक साल बाद नवंबर 2025 में ग्वालियर पुलिस के पास पहुंचा है. हजीरा इलाके में रहने वाले कमलेश कुमार ने पुलिस शिकायत में बताया है कि "30 नवंबर 2024 को उनके पास एक कॉल आया था, कॉल करने वाले ने अपना नाम पुष्पेंद्र शर्मा बताया था और खुद को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का अधिकारी बताया था."
बीमा पॉलिसी बंद कराने के नाम पर ठगी
कमलेश कुमार ने आगे बताया कि "आरोपी पुष्पेंद्र शर्मा ने सवाल करते हुए मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी बंद कराना चाहते हैं? अगर हां तो उसके लिए 25 हजार रुपए डिपॉजिट कराने होंगे. यह रिफंडेबल अमाउंट होगा. ज्यादा जानकारी के लिए पुष्पेंद्र ने अपने एक सीनियर महेंद्र सिंह से भी मेरी बात कराई थी. उसने बताया कि यह एक्स्ट्रा फीस वकील की है, मेरा केस सेटलमेंट के लिए हेमराज चौधरी नाम के वकील हैंडल करेंगे. इन सब बातों से ठगों के झांसे में आकर रुपए ट्रांसफर कर दिये."
बैंक उकाउंट से 9 लाख 41 रुपए ट्रांसफर
कुछ समय बाद हेमराज वकील (ठग) ने कमलेश से संपर्क किया और उसने अपने बैंक खाते में यूपीआई के जरिए रुपये ट्रांसफर कराए. इसके बाद कमलेश का फोन खराब हो गया, हाल ही में जब उनका मोबाइल ठीक हुआ तो पता चला कि उनके खाते से करीब 9 लाख 41 हजार रुपये अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर हो गए हैं. जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में की और साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
साइबर क्राइम सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि "पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, 12 ट्रांजेक्शन के जरिए फरियादी के बैंक अकाउंट से रुपये जिन खातों में गए हैं. उनकी भी जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."