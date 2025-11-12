व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजकर लाखों की ठगी, रिटायर्ड अधिकारी को बनाया निशाना
ग्वालियर में रिटायर्ड महिला आबकारी अधिकारी से 3 लाख रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर APK फाइल भेज कर बनाया निशाना.
ग्वालियर: सोशल मीडिया चैटिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की एक सेटिंग आपका बैंक अकाउंट खाली करा सकती है. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर की एक रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के साथ हुआ है. अज्ञात साइबर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी के बैंक खाते से कई लाख रुपए उड़ा दिए, लेकिन पीड़िता को पता तक नहीं चला.
साइबर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी को बनाया निशाना
ग्वालियर अब साइबर ठगों के लिए वरदान बन चुका है. यहां साइबर ठग लोगों के साथ लगातार साइबर ठगी कर रहे हैं. ये लोग अब नए-नए तरीकों से लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं. हाल ही में शहर में रहने वाली रिटायर्ड अधिकारी हर्षा अहूजा भी करीब 3 लाख रुपए साइबर ठगी में गंवा बैठी हैं.
यूपीआई के माध्यम से हुई ठगी
पीड़िता हर्षा आहूजा आबकारी अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद ग्वालियर में अपने परिवार संग रहती हैं, अचानक उनके बैंक खाते से करीब 2 लाख 99 हजार 701 रुपये 20 पैसे गायब हो गए. यह रकम यूपीआई के माध्यम से गायब हुई है, लेकिन इसके लिए ट्रांजेक्शन का कोई ओटीपी नहीं आया और किसी लिंक पर क्लिक भी नहीं किया. इसके बावजूद बीते 16 दिनों में उनका बैंक खाता खाली हो गया.
1 रुपये 20 पैसे से ठगी का ट्रायल
हर्षा आहूजा ने पुलिस शिकायत में बताया है कि "मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता है जिसमें करीब 3 लाख रुपये जमा थे, लेकिन 25 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन में रुपये गायब हो गए हैं. पहला ट्रांजैक्शन 1 रुपये 20 पैसे का किया गया. इसके बाद 50 हजार, 49 हजार जैसे बड़े ट्रांजेक्शन के जरिए मेरे बैंक खाते से रुपए निकाले गए. हालांकि मैंने बैंक खाते में कोई यूपीआई आईडी ही नहीं बनाई है."
मोबाइल में मिली APK फाइल
सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि "इस मामले में शिकायत मिली है और जांच की जा रही है. जब साइबर टीम ने आहूजा का मोबाइल चेक किया तो उनके मोबाइल में एक एपीके (APK) फाइल मिली है जो एक तरह का वायरस है. आशंका है इसी के जरिए ठगों द्वारा मोबाइल हैक किया गया. बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कर ली होगी. फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि फरियादी के बैंक खाते से उड़ाई गई रकम किन बैंक खातों में गई है. उनका भी ब्योरा निकला जा रहा है. फिलहाल साइबर क्राइम ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."
शुरुआती पुलिस जांच में पाया गया है कि फरियादी के मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउनलोड हुई है. ऐसा वॉट्सऐप के जरिए होता है, असल में व्हाट्सऐप एप्लिकेशन की सेटिंग्स में मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन शुरू से ऑन होता है. अगर यह ऑप्शन 'ऑन' हो तो व्हाट्सएप पर आने वाले सभी तरह के मीडिया और फाइल्स ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं. इस दशा में कोई भी 'एपीके' फाइल आपको भेजकर उसके जरिए मोबाइल हैक कर सकता है. इसलिए ऑटो डाउनलोड को बंद रखने से ठगी होने से बच सकते हैं. इस केस में भी यही गलती फरियादी को भारी पड़ी. उनका फोन हैक हो गया था.