ETV Bharat / state

न्यू ईयर बधाई मैसेज खोलने से पहले हो जाएं सतर्क, वरना अकाउंट हो जाएगा निल

रमेश सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके खाते से पैसे कैसे कट गए. तो वे बैंक भागे और मैनेजर को जानकारी दी, तुरंत अकाउंट पर ब्लॉक लगा दिया गया. इस बीच साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए और ट्रांसफर करने का प्रयास किया, लेकिन अकाउंट होल्ड हो जाने की वजह से पैसे नहीं निकले.

रमेश सिंह को 22 दिसंबर को एक अनजान नंबर से कॉल आया, पहले वे कॉल नहीं उठा पाए, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया, तो उन्होंने रिसीव किया. इसके बाद कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि, उसने व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, चेक कर लीजिए, लेकिन वे समझ गए कि ये फ्रॉड कॉल है, तभी उनके मोबाइल पर ओटीपी और बैंक से 5 लाख रुपए कटने का मेसेज आ गया.

ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लोग अब तक जागरूक नहीं है. हाल ही में एक रिटायर्ड अधिकारी ने अपने साथ इसी तरह की ठगी की शिकायत पुलिस से की है. ग्वालियर के मोरार क्षेत्र के रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया ढाई साल पहले कोल इंडिया एनसीएल सिंगरौली से सुपरवाइजर पद से रिटायर्ड हुए. सेवानिवृत होकर वे ग्वालियर अपने घर आ गये. हाल ही में रिटायरमेंट का पैसा भी मिला, जो बैंक खाते में जमा था, लेकिन उन्हें झटका तब लगा, जब पिछले हफ्ते उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया, क्योंकि इस कॉल के बाद उनके बैंक खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए.

असल में जिस टेक्नॉलजी को लोग एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करते है. ठगों ने भी इसे अपना हथियार बना लिया है. नया साल आते ही साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं. आपके व्हाट्सएप पर किसी ना किसी बहाने apk फाइल मैसेज में भेजते हैं और आपसे उसे डाउनलोड कराने का प्रयास करते हैं. एक बार आपने डाउनलोड करने उस फाइल पर टच कर दिया तो चंद सेकेंड्स में आपका फोन हैक हो जाता है. ठग आपके बैंक अकाउंट से आपकी मेहनत की कमाई उड़ा लेते हैं.

ग्वालियर: नया साल आने से पहले ही लोगों में बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है और अब इसी बात का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर नए साल के बधाइयों के मैसेज आपका बैंक खाते खाली कर सकते हैं, क्योंकि अब ठग आपको मेसेज भेजने के नाम पर ऐसी फाइल भेजते हैं कि उसे डाउनलोड करते ही आपके साथ डिजिटल ठगी हो जाती है.

इस घटना के बाद फरियादी रमेश सिंह ने 1930 पर कॉल कर साइबर फ्रॉड रिपोर्ट की. साथ ही साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की. जिस पर जांच हुई तो पता चला की ये रकम अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है. जिस पर साइबर पुलिस जांच कर रही. मामले को लेकर सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि, "इस संबंध में शिकायत मिली है, जिस पर जांच की जा रही है."

क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट

एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिना व्हाट्सएप ओपन किए फोन कैसे हैक हुआ होगा? इस बात की संभावना जानने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट और मध्य प्रदेश पुलिस के निरीक्षक शिव प्रताप सिंह से बात की. "जिनका कहना है कि, व्हाट्सएप के जरिए फोन टेम्परिंग बड़े ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने व्हाट्सएप की ऑटो डाउनलोड सेटिंग को बंद कर नहीं रखते. इस दशा में कोई भी फोटो वीडियो या मेसेज जब व्हाट्सएप पर आता है, तो वह खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है. इसी तरह साइबर ठग आपके फोन में आपके जाने बगैर ही apk फाइल के जरिए मेलवेयर अपलोड कर देते हैं और फोन हैक हो जाता है.

सीजन के अनुसार पैटर्न बदलते हैं साइबर ठग

शिव प्रताप सिंह ने बताया कि, हैकर्स भी सीजन के हिसाब से अपना पैटर्न बदलते हैं. जैसे अब न्यू ईयर आ रहा है और इस समय बड़े स्तर पर लोग व्हाट्सएप पर विश मेसेज भेजते हैं. कोई फोटो कोई वीडियो तो कोई gif फाइल्स इसी का फायदा हैकर्स भी उठाते हैं. आपके फोन में किसी तरह आपक फाइल डाउनलोड कर फोन हैक करते है.

चेन सिस्टम से बनाते हैं कई लोगों को शिकार

एक बार फोन हैक हुआ तो हैकर आपके फोन के कांटेक्ट्स को भी आपके ही फोन से व्हाट्सएप पर वह apk फाइल फॉरवर्ड कर देता है. इस कंडीशन में सामान्यतौर पर जब किसी जान परिचित के वॉट्सअप से एमएसजी आता है, तो लोग उसे ओपन कर लेते हैं और उनका फ़ोन भी हैक जो जाता है. ये पूरी एक चेन चलती है. लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर आपके फ़ोन आने वाला बैंक का ओटीपी भी हैकर को मिल जाता है.

दो सेटिंग्स में बदलाव से सेफ होगा मोबाइल!

अब सवाल आता है कि इससे कैसे बचा जाये?, तो इसका भी तरीका बड़ा साधारण है. साइबर एक्सपर्ट शिवप्रताप सिंह कहते हैं कि, इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले हर किसी को अपना व्हाट्सएप पर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन एक्टिव करना चाहिए. जिसमे एक पिन भी जनरेट होता है. अगर आपका फ़ोन कंप्रमाइज़ हो भी जाए तो साइबर ठग आपका व्हाट्सएप उपयोग नहीं कर सेकेगा, क्योंकि उसका पिन सिर्फ आपके ही पास होगा.

वह किसी दूसरे को आपके व्हाट्सएप से कोई मेसेज या फाइल फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा. दूसरी बात आपने फ़ोन के व्हाट्सएप की सेटिंग्स में ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स बंद कर के रखें. इससे बिना आपके क्लिक किए कोई भी फाइल खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होगी. काफी हद तक फोन हैक होने की संभावना कम हो जाएगी.