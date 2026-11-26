ग्वालियर में खाते से 1 करोड़ उड़ाए, क्या है म्यूल अकाउंट जिससे साइबर ठगों ने निकाले पैसे
ग्वालियर क्राइम ब्रांच ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर साइबर ठगी के लेनदेन का खुलासा, म्यूल खाते में आए एक दिन में 1 करोड़. रिपोर्ट- पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:31 AM IST
ग्वालियर: शहर के पंजाब नेशनल बैंक के एक खाता धारक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. मामला म्यूल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दिन में 1 करोड़ रुपये आने और फिर उसी दिन निकले जाने की पुष्टि हुई है. जांच में पता चला है यह बैंक खाता करीब तीन दर्जन क्राइबर ठगी के मामलों में उपयोग हुआ है. अब पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
म्यूल अकाउंट्स की जांच में मिला संदिग्ध बैंक खाता
असल में देश भर में हो रहे साइबर अपराध और ठगियों के साइबर अपराधी ठगी की रकम के लिए म्यूल खाते उपयोग करते हैं. ये ऐसे खाते होते हैं जो साइबर ठग खाता धारक से किराए पर लेते हैं और ट्रांजिक्शन के मुताबिक उन्हें कमीशन देते हैं. ग्वालियर क्राइम ब्रांच की एक टीम ऐसे ही संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही है. इसी जांच के दौरान ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थिति पंजाब नेशनल बैंक का एक खाता टीम की जानकारी में आया.
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एक दिन में 1 करोड़ खाते में आए उसी दिन निकल गए
जांच टीम ने जब खाता धारक की जानकारी और बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवाया तो पता चला कि, यह खाता कंपू इलाके के विशाल कन्नौजिया नाम के युवक का है और इस खाते में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपये जमा हुए थे, और हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन इस बैंक खाते से वह रकम निकाल भी ली गई.
करीब 3 दर्जन ठगियों में हुआ खाते का इस्तेमाल
जब जांच टीम ने पंजाब नेशनल बैंक के इस खाते के बारे में नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल पर जानकारी निकली गई तो पता चला देश के अलग अलग 34 साइबर फ्रॉड के मामलों में ठगी की रकम का लेनदेन इस बैंक खाते में हुआ है.
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क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज
साइबर सेल के एसआई धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक, ''इस बैंक खाते के संबंध में क्राइम ब्रांच के कार्यवाहक निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने एक जांच रिपोर्ट और प्रतिवेदन विश्वविद्यालय थाना पुलिस को दिया है. जिसके आधार पर विश्विद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी खाता धारक विशाल कन्नौजिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस खाताधारक और साइबर ठगों के लिंक की जांच में जुट गई है.''