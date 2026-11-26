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ग्वालियर में खाते से 1 करोड़ उड़ाए, क्या है म्यूल अकाउंट जिससे साइबर ठगों ने निकाले पैसे

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ग्वालियर: शहर के पंजाब नेशनल बैंक के एक खाता धारक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. मामला म्यूल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दिन में 1 करोड़ रुपये आने और फिर उसी दिन निकले जाने की पुष्टि हुई है. जांच में पता चला है यह बैंक खाता करीब तीन दर्जन क्राइबर ठगी के मामलों में उपयोग हुआ है. अब पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.