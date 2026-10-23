तंजानिया की छात्रा से साइबर ठगी, पार्ट टाइम जॉब ऑफर के नाम पर ठग लिये हजारों रुपये
ग्वालियर में विदेशी छात्रा से ऑनलाइन ठगी, 13 ट्रांजेक्शन में यूपीआई से ट्रांसफर किए रुपये, पुलिस ने दर्ज की FIR. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:50 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रही नार्थ वेस्ट तंजानिया देश की एक छात्रा के साथ साइबर ठगों ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर ली. ठगी की शिकायत विदेशी छात्रा ने ग्वालियर के सिरोल थाने में की है.
ग्वालियर में रहकर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही विदेशी छात्रा
असल में मूल रूप से नार्थ वेस्ट तंजानिया के मिसेनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बुनाज़ी गांव की रहने वाली 22 साल की हेरियथ जस्टिना भारत में आकर ग्वालियर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं. स्थानीय तौर पर ग्वालियर के ही एमके सिटी के फ़्लैट में किराए से रहती हैं. सिरोल थाना में दर्ज FIR के मुताबिक छात्रा हेरियथ ने सिरोल थाना में शिकायत कर बताया है कि, बीती 15 अक्टूबर को उनके पास एक कॉल आया था और उन्हें पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया गया. उन्हें इस नौकरी के लिए कुछ रुपये जमा करने को भी कहा गया.
13 ट्रांजेक्शन में यूपीआई से ट्रांसफर किए रुपये
बातचीत के बाद जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गईं तो उन्होंने 15 और 16 अक्टूबर 2026 को करीब 13 ट्रांजेक्शन में यूपीआई के ज़रिए ठगों को कुल 44,745 रुपये ट्रांसफर किए. लेकिन जब इसके बाद पार्ट टाइम जॉब के सम्बंध में बात करने वाले व्यक्ति से संपर्क का प्रयास किया लेकिन जब कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसे ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद 19 अक्टूबर को पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की शिकायत की, जिस पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज की गई.
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पुलिस ने दर्ज की FIR
साइबर सेल द्वारा ईएफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए विदेशी छात्रा अपने भाई इसका जुमा मबाइलिंगा के साथ गुरुवार शाम सिरोल थाने पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई और मामले की जांच और असल एफआईआर के लिए आवेदन दिया जिसके आधार पर सिरोल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है साइबर सेल के साथ जांच शुरू कर दी है.