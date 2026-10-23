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तंजानिया की छात्रा से साइबर ठगी, पार्ट टाइम जॉब ऑफर के नाम पर ठग लिये हजारों रुपये

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रही नार्थ वेस्ट तंजानिया देश की एक छात्रा के साथ साइबर ठगों ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर ली. ठगी की शिकायत विदेशी छात्रा ने ग्वालियर के सिरोल थाने में की है.

ग्वालियर में रहकर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही विदेशी छात्रा