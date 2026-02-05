ETV Bharat / state

ग्वालियर में लुट गई मिजोरम की युवती, पैसा दोगुना कराने का लालच पड़ा महंगा

ग्वालियर में मिजोरम की युवती के साथ साइबर ठगी, पैसा दोगुना करने के नाम पर साइबर ठगों ने लाखों हड़पे, ई-एफआईआर से मामला दर्ज.

GWALIOR CYBER CRIME NEWS
ग्वालियर में मिजोरम की युवती के साथ साइबर ठगी (Source: IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:22 PM IST

ग्वालियर: लाख समझाईश, जागरूकता अभियानों और मीडिया की सुर्खियों के बावजूद लोग ऑनलाइन ठगों का शिकार बन रहे हैं. एक बार फिर ग्वालियर में एक युवती साइबर ठगों के झांसे में आकर दोगुने पैसे कमाने के चक्कर में लाखों गंवा बैठी. यह युवती मिजोरम राज्य की बतायी जा रही है जो ग्वालियर में नौकरी करती है. इस घटना के बाद पीड़ित युवती ने ई-एफआईआर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करायी है.

ग्वालियर के स्पा सेंटर में काम करती है युवती

असल में मिजोरम की रहने वाली जूली लालरिनजुआली ग्वालियर में रहकर एक स्थानीय स्पा सेंटर में नौकरी करती है. हाल ही में साइबर ठगों ने उसे झांसा देकर करीब तीन लाख रुपये ठग लिए. इसकी शिकायत उसने पुलिस से की है. अपनी शिकायत में फरियादी ने बताया है कि कुछ दिन पहले 15 जनवरी के दिन उससे एक ऑनलाइन कंपनी ने संपर्क किया था. उस कंपनी के प्रतिनिधि ने उसे कम के साथ इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी और बताया की, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगी कुछ समय बाद उसे वह ब्याज के साथ दोगुना हो कर मिलेगा.

ग्वालियर में लुट गई मिजोरम की युवती (ETV Bharat)

यकीन दिलाने के लिए दोगुने रुपये किए वापस

युवती ने उसकी बात पर यकीन करते हुए आजमाइश के लिए अपने बैंक खाते से 200 रुपये ट्रांसफर कर इन्वेस्ट कर दिए. कुछ समय बाद उसे इसके बदले 300 रुपये बैंक खाते में मिले जिससे उसका विश्वास पक्का हो गया. इसके बाद उन्होंने जूली को एक ह्वाट्सऐप ग्रुप पर जोड़ा जिसमें 102 मेम्बर थे. कुछ दिनों बाद कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा उसे ये ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा और युवती ने वैसा ही किया. जहां उन्होंने काम किस तरह करना है किस तरह इन्वेस्ट करना इसकी जानकारी दी.

इन्वेस्टमेंट रिकवरी के नाम पर ठगा 3 लाख

नए ग्रुप में जुड़ने के बाद युवती ने बताए अनुसार कुछ और रुपये इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन इस बार उसके रुपये नहीं आए जब उसने कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया तो उन्होंने बहाने बना शुरू कर दिया. युवती से कहा कि अपनी रकम वापस पाने के लिए और रुपये इन्वेस्ट करो. इस तरह युवती ने अपने बैंक खाते से ठगों को 2 लाख 96 हजार 200 रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन उसे उसकी रकम वापस नहीं मिली. इसके बाद ठगों ने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए. जिसके बाद युवती को ठगी का अहसास हुआ और उसने इस संबंध में ई-एफआईआर दर्ज करायी.

ग्वालियर में लुट गई मिज़ोराम की युवती (ETV Bharat)

इंदरगंज थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला

रोबिन जैन, सीएसपी हेडक्वार्टर, ग्वालियर ने बताया की, थाना इंदरगंज को इस मामले की साइबर सेल से ई-एफआईआर प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर युवती की शिकायत अनुसार बीएनएस की धाराओं में असल प्रकरण दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है जल्द ही इसमें आरोपी का पता लगाकर गिरफ्तारी की जाएगी.

