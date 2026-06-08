ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले सर्तक! मंगवाई घड़ियां और चाइना लाइट्स, खोलने पर मिले पत्थर
ग्वालियर में ऑनलाइन मंगवाई घड़ियां, चाइना लाइट्स, खोलने पर निकले पत्थर-प्लास्टिक टुकड़े, डाइवर डिलीवरी बॉय ने 250 पार्सल से गायब किया सामान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 5:44 PM IST
ग्वालियर: बाजार जाने का झंझट और घर बैठे सस्ते दामों पर सामान खरीदने के लिए लोगों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज बढ़ने लगा है. इसी बात का फायदा अब ठग भी उठा रहे हैं. कई बार तो ऑनलाइन सामान मांगने पर लोगों को सामान की जगह धोखा मिलता है. ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. ग्वालियर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के एक डिलीवरी बॉय ने 250 पार्सल्स के साथ हेराफेरी कर दी. लोगों को महंगी घड़ियों और चाइना लाइट्स की जगह प्लास्टिक के टुकड़े और पत्थर डिलेवर कर दिए. मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
करीब 250 पार्सल से छेड़छाड़कर गायब किया सामान
असल में ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक फेमस ऑनलाइन शॉपिंग साइट का गोडाउन है. जिसके संचालक भूपेंद्र कुशवाह ने पुलिस में ड्राइवर और डिलेवरी बॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उनके करीब 250 पार्सल के साथ दोनों आरोपियों ने छेड़छाड़ कर सामान गायब कर दिया है. जिसकी जानकारी अलग अलग ग्राहकों द्वारा सामान वापस करने पर पता चला है.
पार्सलों से सामान निकाल कर भर दिए पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े
भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि, "वे तीन फर्म के जरिए देश भर में चाइना लाइट्स घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ऑनलाइन सप्लाई करते हैं. हाल ही में उन्होंने अलग-अलग ग्राहकों को घड़ियां चाइना लाइट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्लिपकार्ट के एजेंट को स्कैन करने के लिए दिए थे, लेकिन जब वे पार्सल ग्राहकों के पास पहुंचे तो उनमें पत्थर और प्लास्टिक के टुकड़े थे. जिस पर नाराज ग्राहकों ने सारा सामान वापस कर दिया.
ये बात फरियादी को अजीब लगी और उसने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला की 250 पार्सल में इसी तरह से छेड़छाड़ की गई थी. ये काम डिलीवरी बॉय और पार्सल स्कैन के लिए ले जाने वाले ड्राइवर के द्वारा किया गया था.
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दो आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज
इस पूरे मामले की जानकारी सामने आने के बाद भूपेंद्र कुशवाहा ने जनकगंज पुलिस थाने में पहुंच कर मामले की शिकायत दर्ज करायी है. एएसपी जय राज कुबेर ने बताया की, फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले में जांच की जा रही है.