राजौरी में पदस्थ CRPF जवान के घर पर कब्जा, ग्वालियर न्याय के लिए भटक रहा फौजी
ग्वालियर जनसुनवाई में पहुंचा CRPF जवान, घर पर किराएदार ने किया कब्जा, नहीं हो रही कोई सुनवाई.
ग्वालियर: पुलिस जनसुनवाई में सीआरपीएफ का जवान अपनी गुहार ले कर पहुंचा, जिस मकान को उसने देश रक्षा कर अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया. उसी मकान पर उसके किरायेदार ने कब्जा कर लिया है. आरोप है कि, पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही और राजस्व अधिकारी कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में थक हार कर ये फौजी पुलिस कंट्रोल रूम में चल रही जनसुनवाई में न्याय की आस लगा कर पहुंचा था.
जम्मू कश्मीर में तैनात है फरियादी जवान
असल में मुरैना के सबलगढ़ के रहने वाले रोनक सिंह धाकड़ सीआरपीएफ के जवान हैं. 12 सालों से सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं दे रहा जवान वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राजौरी में पदस्थ है. कुछ वर्षों पहले उसने ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके में अपना नया घर बनवाया, पिछले साल मार्च में जब वह जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर था, उसी दौरान उसके पास एक कॉल गया, सामने वाले ने अपना नाम शैलेंद्र गुर्जर बताया और उनका मकान किराए पर लेने की इच्छा जतायी. घर खाली था तो उसने हामी भर दी.
मकान खरीदने के नाम पर किया कब्जा
करीब 10 दिन बाद आरोपी शैलेंद्र गुर्जर ने उसे कॉल पर मकान बेचने के लिए पूछा तो मकान मालिक रौनक धाकड़ इसके लिए तैयार हो गया. 25 लाख रुपए में बात तय भी हुई, लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद शैलेंद्र गुर्जर मकान पर कब्जा कर बैठ गया, जब उससे मकान खाली कराने का प्रयास किया गया तो वह धमकाने लगा, यहां तक की, जान से मारने की भी धमकी दी.
'कई बार लगाये चक्कर किसी ने नहीं की मदद'
इन हालातों में मकान पर कब्जा होते देख सीआरपीएफ जवान ने पुरानी छावनी पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन वहां उसके मकान के कब्जे को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. वह कलेक्ट्रेट में भी गया तो तहसीलदार ने भी उसे कोर्ट जाने की बात कह टाल दिया. ऐसे में परेशान फौजी ने कहीं से मदद नहीं मिलने पर सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर दी.
सीएम हेल्पलाइन बंद कराने पुलिस पर धमकाने का आरोप
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद उसे पुरानी छावनी पुलिस थाने में बुलाया गया. फरियादी का आरोप है कि, मदद करने की बजाय थाना प्रभारी द्वारा उससे जबरन सीएम हेल्पलाइन कटवाने का दबाव बनाया गया. ऐसा ना करने के एवज में धमकाया भी गया कि, "देखते हैं कैसे शिकायत दर्ज होती है" इस तरह के हालत से दुखी सीआरपीएफ जवान मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगायी. वहीं मामले में सीएसपी नागेंद्र सिकरवार ने आवेदन की जांच कराने की बात कही है.