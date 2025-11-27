ETV Bharat / state

जमीन खाली नहीं करने पर आदिवासियों पर टूटा कहर, भू माफियाओं ने दर्जनों झोपड़ियां फूंकी

ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित ने बताया कि उनके पास आवासीय व्यवस्था के साधन नहीं हैं. जिसके चलते वे वर्षों से शासकीय जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते आए हैं, लेकिन अब उस जमीन पर कुछ दबंग कब्जा करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई है.

ग्वालियर: भितरवार थाना क्षेत्र के बीजकपुर गांव में बुधवार को एक बड़ी घटना सामने आई. यहां कई आदिवासी परिवारों की झोपड़ियों में आग लगा दी गई. पीड़ितों ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने और झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया है. बड़ी तादाद में पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सीएसपी चंद्रभान सिंह चढ़ार से न्याय की गुहार लगाई.

सबको खत्म करने की दी धमकी

पीड़ित रामजी लाल आदिवासी ने आरोप लगाते हुए कहा, "जमीन से हटाने के लिए दबंगों ने झोपड़ियों में आग लगा दी और लोगों से मारपीट की. बदमाश लगातार धमकी देते हैं कि जमीन खाली नहीं की तो सबको खत्म कर देंगे. इस बारे में पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया. शिकायत दर्ज करने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए हम लोग पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने आए हैं.''

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन

पीड़ित आदिवासियों की शिकायत सुनने के बाद ग्वालियर सीएसपी चंद्रभान सिंह चढ़ार ने भितरवार थाना प्रभारी से तत्काल बात की और मामले में त्वरित सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने बताया, " मामले की जांच की जा रही है, पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."

पीड़ित परिवार ने पुलिस से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि उनकी दबंगों से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए. शिकायत सामने आने के बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है और आरोपियों की गिरफ्तारी की राह देख रही है.