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ग्वालियर में बांग्लादेशियों तक पहुंची पुलिस, दो जगह से 13 लोग पकड़े, जांच के बाद वापसी

देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें डिपोट करने की कार्रवाइयां पुलिस द्वारा जारी हैं. इस बीच ग्वालियर में मंगलवार को 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो महीनों से ग्वालियर में अवैध रूप से और अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे. ये कार्रवाई पुलिस ने मुखबिर सूचना पर दो अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर की है.

ग्वालियर: पुलिस एक बार फिर शहर में संदिग्ध बांग्लादेशियों की तलाश में जुट गई है. मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक दर्जन से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर पकड़ा है. इनके दस्तावेजों की जांच करायी जा रही है.

झुग्गियों में रह रहे थे संदिग्ध लोग

ग्वालियर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक, "ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि, ग्वालियर के कुछ इलाकों में बिना दस्तावेज कुछ लोग रह रहे हैं. जो संभवतः भारतीय नहीं है. ऐसे में पुलिस ने सूचना के आधार पर पहले पतासाजी कर जानकारी की पुष्टि की, इसके बाद ग्वालियर के दो अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और 13 लोग जिनमें 3 बच्चे 3 महिलाएं और सात पुरुष शामिल हैं. सभी को पुलिस ने कस्टडी में लिया है ये लोग सीमावर्ती इलाकों में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे.''

अवैध रूप से रह रहे थे ग्वालियर में (ETV Bharat)

दस्तावेजों की करायी जा रही जांच

पुलिस जब इन लोगों तक पहुंची और इनके दस्तावेज जांचने चाहे तो इनके पास भारतीय पहचान सबंधी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार पैनकार्ड या कोई दूसरा पहचान संबंधी प्रमाण नहीं मिला. शुरुआती जांच में इनके बांग्लादेशी होने का पता चला है. ऐसे में दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद इन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा.

झुग्गियों में रह रहे थे संदिग्ध लोग (ETV Bharat)

पिंटों पार्क में रह रहा था 12 लोगों का परिवार

बता दें कि, 12 संदिग्धों को शहर के पिंटों पार्क इलाके से पकड़ा गया है. इनके अलावा एक महिला महलगांव इलाके से बरामद की गई है. इनके पास जो अन्य दस्तावेज मिले हैं उनका सत्यापन कराया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी सभी संदिग्धों के दस्तावेज की सत्यता और पूछताछ में मिली जानकारी की जांच करायी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही इनकी नागरिकता और पहचान स्पष्ट होगी. तब तक ही पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे.