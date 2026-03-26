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अनुष्का पर 2024 में चकिंग का आरोप, BCCI ने किया था बैन, 2 साल बाद महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्ट

साउथ अफ्रीका टी-20 सीरीज में भारतीय महिला टीम से खेलेंगी ग्वालियर की अनुष्का शर्मा, असफलता और 'चकिंग' के आरोपों के बाद खुद को किया साबित.

GWALIOR CRICKETER ANUSHKA SHARMA
2 साल बाद महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बेटी व क्रिकेटर अनुष्का शर्मा जल्द ही विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगी. हाल ही में अनुष्का शर्मा को साउथ अफ्रीका वूमेन टी-20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया है, ये अनुष्का के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेलने वे पहली बार विदेश जाने वाली हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा. जिसके चलते बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में उन्हें गेंदबाजी से बैन कर दिया था.

सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

ग्वालियर में ट्रांजिट विजिट पर मंगलवार को ग्वालियर आए सीएम मोहन यादव ने भी अनुष्का शर्मा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने पर बधाई दी. साथ ही मिठाई खिलाकर उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित भी किया था. जल्द ही इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रही अनुष्का शर्मा ने बताया "इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ी."

Anushka Select Indian Cricket Team
मोहन यादव ने अनुष्का को दी बधाई (ETV Bharat)

पिता और भाई के साथ ने क्रिकेट से जोड़ा

अनुष्का अपने आप को खुशकिस्मत मानती है कि उन्हें पिता का हमेशा साथ मिला. कहने को पिता बृजमोहन शर्मा हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान हमेशा ही अनुष्का पर रखा, इसके साथ ही उनके बड़े भाई आयुष ने भी क्रिकेट में काफी मदद की, क्योंकि वह पहले से क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें देखकर ही क्रिकेट की तरफ लगाव बढ़ा था, तो दोनों-भाई बहनों ने घर की छत पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था.

Anushka Sharma India Vs South T20
पिता बृजमोहन शर्मा के साथ क्रिकेटर अनुष्का शर्मा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा बनी फिर कप्तान भी

धीरे-धीरे क्रिकेट में आगे बढ़ी अनुष्का को 2017 में मध्य प्रदेश की अंडर -16 टीम में शामिल किया गया था. उनके खेल का प्रदर्शन बेहतर होता गया और वे ऑलराउंडर प्लेयर के रूप में उभरी. इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश टीम अंडर 19 में खेलने का मौका मिला और फिर 2021-22 में कप्तानी का भी.

बंद कर दिया क्रिकेट फिर परिवार ने किया मोटिवेट

अनुष्का बताती है कि, कोरोना के दौर में सब ठप हो गया. अनुष्का ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया. जिसकी वजह से उनमें आत्मसंदेह की परिस्थिति पैदा हो गई. तब पिता ने समझाया की, एक खराब सीजन उनके करियर को परिभाषित नहीं कर सकता, ये बात अनुष्का के मन में घर कर गई और नई ऊर्जा के साथ दोबारा क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की. जब कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ तो 2022 में शिवपुरी में स्थित राज्य महिला क्रिकेट अकादमी से जुड़ी. यहां अपने खेल को और बेहतर बनाया."

Anushka Sharma success Story
सीएम मिठाई खिलाकर किया मुंह मीठा (ETV Bharat)

बीसीसीआई ने 'चकिंग' पर किया था बैन

2024 का साल अनुष्का के लिए करारा झटका बनकर आया. अनुष्का एक बहतरीन बल्लेबाज होने के साथ ही अच्छी गेंदबाज भी हैं, लेकिन 2024 में बीसीसीआई ने अनुष्का शर्मा की गेंदबाजी में बड़ी खामी पकड़ी, अनुष्का बॉलिंग के समय गलत गेंदबाज़ी एक्शन करते पायी गई. जिस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे चकिंग माना और घरेलू क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी पर रोक लगा दी. इस तरह के बैन ने एक बार फिर अनुष्का को हताश कर दिया, क्योंकि ये झटका उनके करियर के लिए संकट बन सकता था.

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मीडिया एडवाइजरी (ETV Bharat)

कोच की वजह से हुई टीम इंडिया में वापसी

अनुष्का शर्मा ने इस परिस्थिति को धैर्य से समझा और अपनी गेंदबाजी में सुधार का फैसला लिया. उन्होंने बताया कि, ऐसे मुश्किल हालात में मेरे परिवार और मेरे कोच अरुण सिंह ने पूरा साथ दिया. कोच अरुण ने गेंदबाजी सुधारने के लिए जरूरी टिप्स दिए प्रैक्टिस कराई, क्योंकि चकिंग का मुद्दा खेल की तकनीक, क्रिकेट के जुनून और मेंटल स्ट्रेंथ तीनों के लिए चैलेंज था, लेकिन कोच के साथ की मेहनत रंग लायी. और टीम इंडिया में वापसी हो सकी."

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ट्राफी के साथ अनुष्का की तस्वीर (ETV Bharat)

17 अप्रैल से शुरू होगी साउथ अफ्रीका सीरीज

बताते चलें कि अनुष्का जल्द ही 17 अप्रैल से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के साथ टी-20 सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगी, ये 5 मैच की सीरीज है. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगुवाई कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी.

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