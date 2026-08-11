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ग्वालियर में मुक्तिधामों पर नहीं चलेगी लकड़ी-कंडे की मनमानी, तय होंगी सरकारी दरें

ग्वालियर के श्मशान घाटों में अव्यवस्थाओं को बोलबाला, निगम परिषद में गूंजा मुक्तिधामों का मुद्दा, लकड़ी और कंडे के रेट होंगे फिक्स. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर में मुक्तिधामों पर नहीं चलेगी लकड़ी-कंडे की मनमानी (सांकेतिक तस्वीर) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 2:47 PM IST

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ग्वालियर : शहर के मुक्तिधाम (श्मशान) में अब लकड़े और कंडों के रेट को लेकर मनमानी नहीं होगी. जल्द ही ऐसी व्यवस्था होगी जिससे गौशालाओं से श्मशान में कंड़े उपलब्ध कराए जाएंगे और लकड़ियों के दाम भी फिक्स होंगे. दरअसल, ग्वालियर निगम परिषद की बैठक में श्मशान घाटों की अव्यवस्थाओं पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कई अहम फैसले लिए गए. यहां मुक्तिधामो पर हो रहे कब्जे और अतिक्रमण के साथ-साथ अन्य असुविधाओं पर भी चर्चा हुई.

श्मशान में शासकीय दरों पर ही मिलेंगे कंडे-लकड़ी

ग्वालियर नगर परिषद की बैठक में श्मशान घाटों का मुद्दा प्रमुखता से उठा. मुक्तिधामों को लेकर हुई चर्चा में पहुंचमार्ग, लोगों के बैठने और टीन शेड लगाए जाने के साथ सीएनजी-पीएनजी गैस के माध्यम से शवदाह की व्यवस्था और विद्युत शवदाह गृह की सुविधा शुरू करने पर भी जोर रहा. इसके साथ ही श्मशानों पर शव दाह के लिए निजी वेंडरों द्वारा मनमाने दामों पर गोबर के उपले और लकड़ी देने पर रोक लगाने के लिए भी सरकारी व्यवस्था को लेकर बात उठाई गई, जिसमें गौशाला से गोबर के उपले शासकीय दर पर उपलब्ध कराने पर सहमति बनी.

मुक्तिधामों को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी देते सभापति (Etv Bharat)

गौशालाओं से मुक्तिधाम लाए जाएंगे कंडे

इधर एमआईसी मेम्बर अवधेश कौरव ने कहा, '' आज का महत्वपूर्ण विषय श्मशानों को लेकर था, जिसमें प्रमुख रूप से श्मशान पर लकड़ी और कांडों की मनमानी रेट पर चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित कराई जाएंगी. साथ ही गौशाला से कंडे खरीद कर उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ जो परेशानियां हैं कमियां है मुक्तिधामों पर उनका जीर्णोधार कराया जाएगा.

मुक्तिधामों का होगा सर्वे, होगा जीर्णोद्धार

सदन में चर्चा के दौरान पार्षदों ने नगर निगम अधिकारियों के कॉल ना उठाने और समस्याओं के निराकरण ना करने के मुद्दे को लेकर भी निगमायुक्त से सवाल किए जिस पर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा, "सभी पार्षदों को मेरे द्वारा धैर्यपूर्वक सुना जाता है, जिन पार्षदों ने व्यक्तिगत रूप से समस्याएं बताई हैं उनकी समस्याएं मेरे द्वारा निराकृत की जाएंगी. इसके अलावा मुक्तिधामों का विषय भी परिषद में आया था जिसके संबंध में हम सर्वे कराएंगे और शहर के सभी 45 मुक्तिधामों में कौन-कौन से श्मशानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और उन्हें दूर कराएंगे.''

बैठक की शुरुआत विपक्षी पार्षदों के विरोध से हुई. जहां बीजेपी पार्षद सुरेश सोलंकी और आशा चौहान अपने-अपने वार्डों की दुर्दशा और खराब सड़कों की समस्या को लेकर साथ लाए पोस्टर के साथ सदन में आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए.

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बीजेपी पार्षदों का आरोप था कि, उनके वार्डों में सड़कें बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी हैं. सदन में पार्षद अनिल सांकला ने भी शहर में सड़कों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा,'' शहर में तमाम सड़कें खराब हैं. कई सड़कों को दोबारा बनाने को लेकर वर्क ऑर्डर तक हो चुके हैं और कई सड़के सिर्फ इसलिए रुकी पड़ी हैं क्योंकि उनके भूमिपूजन नहीं हुए हैं.''

Last Updated : August 11, 2026 at 2:47 PM IST

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