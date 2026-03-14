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आदर्श गौशाला में फ्लूट और फ्लूइड थेरेपी, गर्मी से बचाने गायों को दे रहे हैं मेडिकेटेड वाटर

ग्वालियर की आदर्श गौशाला में मवेशियों के लिए तैयार हो रहा है मेडिसिनल वाटर, फास्ट रिकवरी में मदद और डिहाइड्रेशन से करेगा बचाव.

GWALIOR GAUSHALA MEDICATED WATER
मवेशियों के लिए तैयार हो रहा है मेडिसिनल वाटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:51 PM IST

5 Min Read
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रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 'आदर्श गौशाला' गौरक्षा के लिए नवाचार लेकर आई है. बीमार गायों की जल्दी रिकवरी और गर्मी के मौसम में आवारा गोवंश को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए गौशाला प्रबंधन ने एक खास किस्म का ओआरएस या मेडिसिनल वॉटर तैयार किया है. यह औषधीय पानी न सिर्फ गौशाला, बल्कि शहर के डेढ़ हजार स्थानों पर आवारा मवेशियों को उपलब्ध कराया जाएगा.

गौशाला में है 10 हजार से ज्याद गाय

ग्वालियर की आदर्श गौशाला 10 हजार गोवंश का आसरा है. आदर्श गौशाला में संतों की देख रेख में सर्दियों में आवारा गोवंश को ठंडों में बचाया. इन आवारा मवेशियों के लिए सर्दियों में हर दिन गुड़ और बाजरा के विशेष लड्डू बना कर बांटे गए. वहीं अब मार्च के महीने में गर्मी 36 डिग्री सेल्वियस पर पहुंच गई है, तो एक बार फिर इन बेजुबान गोवंश पर बीमारियों और गर्मी के असर का खतरा मंडराने लगा है. लेकिन आदर्श गौशाला फिर एक नए उपाय के साथ सेवा कार्य में जुट गई है. इस बार गौशाला प्रबंधन ने विशेष औषधीय जल तैयार किया है, जो गर्मी के मौसम में गोवंश के लिए ओआरएस का काम करेगा.

1500 चिन्हित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा मेडिकेटेड वाटर (ETV Bharat)

बीमार गायों की फास्ट रिकवरी की व्यवस्था

आदर्श गौशाला की देखरेख का जिम्मा उठा रही कृष्णायन गौसेवा समिति के संत ऋषभदेव आनंद महाराज ने बताया, "जिस प्रकार से गर्मियों में इंसानो को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम ओआरएस की घोल लेते हैं और स्वस्थ भी होते हैं. इस प्रकार के पेय पदार्थ लेते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी ना रहे. इसी प्रकार आदर्श गौशाला में बीमार घायल गोवंश का बाड़ा है, जहां घायल या बीमार गायों का इलाज किया जाता है. यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और यहां कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन और भी सेवा-सुविधा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. जिसकी पहल की जा रही है."

GWALIOR ADARSH GAUSHALA
बीमार मवेशियों को जल्द रिकवर करता है मेडिसिनल वाटर (ETV Bharat)

1500 चिन्हित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा मेडिकेटेड वाटर

संत ऋषभ देव आनंद का कहना है कि शहर में कई आवारा गोवंश हैं. उनके लिए शहर में भी लगभग डेढ़ हजार पानी की टंकियां रखी हुई हैं. वहीं, अब टैंकरों के माध्यम से उनके लिए मेडिसिनल वाटर उपलब्ध कराने की शुरुआत हम बाहर भी करने वाले हैं. कैंपस में इसकी शुरुआत हो गई है."

GWALIOR GAUSHALA MEDICATED WATER
गर्मी से राहत के लिए मवेशियों को दे रहे हैं गुड़ और सेंधा नमक का घोल (ETV Bharat)

कैसे तैयार होता है मेडिकेटेड वाटर?

संत ऋषभ देव आनंद ने बताया कि "मेडिकेटिड वाटर बनाने के लिए कतीरा गुड़ और सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है. यदि पांच किलो गुड़ का घोल है, तो उसमें ढाई किलो सेंधा नमक के अनुपात में मेडिकेटेड वाटर बनाया जाता है. वहीं, एक गाय को लगभग 300 से 400 एमएल मेडिकेटिड वाटर पीने के लिए दिया जाता है."

MADHYA PRADESH BIGGEST GAUSHALA
गायों को गर्मी से राहत देने पिला रहें हैं औषधीय पानी (ETV Bharat)

पहले शुरू हो चुकी संगीत थेरेपी

बीमार गायों की रिकवरी में कितना फायदेमंद है ये मेडिकेटेड वाटर इस सवाल के जवाब में संत ऋषभ देव आनंद ने कहा, "यहां गायों को उचित उपचार दिया जा रहा है. उनको फ्लूट थेरेपी (संगीत थेरेपी) भी दी जा रही है. ये पहल कुछ समय पहले शुरू की गई थी, जिसमे अलग अलग म्यूजिशन गौशाला में आकर बांसुरी का संगीत, बीमार गायों को सुनाते हैं. ठीक उसी प्रकार से अब फ्लूइड थेरेपी (तरल उपचार) है, उसका भी एक अनूठा यहां पर प्रयोग किया गया है."

मेडिकेटेड वाटर और वेजिटेबल सूप से होती है फास्ट रिकवरी

गौशाला में गायों के उपचार में सम्मिलित नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ उपेन्द्र से भी ईटीवी भारत की टीम ने बात की. जब उनसे इस व्यवस्था के बारे में राय ली, तो उनका कहना है कि "जो एक्सीडेंटल या घायल गाय बाजार या अन्य स्थानों से आती हैं या जो आवारा मवेशी हैं, इनमें कई बार डिहाइड्रेशन होता है. ये मवेशी खुद जाकर पानी नहीं पी पाते हैं, तो इसके लिए गौशाला में पाइपलाइन लगायी गई है. जिससे हर गाय तक पेय पहुंच जाता है. इस मेडिकेटेड वाटर के साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे लौकी, टमाटर, का सूप भी देते हैं. जिससे मवेशियों को थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिले, तो इम्युनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए ऐसा दिया जाता है, जिससे गाय जल्दी रिकवर होती हैं."

Gwalior cow shed Facility
बीमार गायों की फास्ट रिकवरी के लिए मेडिकेटेड वाटर (ETV Bharat)

हर दिन गौसेवा के लिए पहुंचते हैं लोग

आदर्श गौशाला में नगर निगम और संतों के साथ कई गौसेवक भी जुड़े हैं, जो हर दिन यहां गौसेवा के लिए समय निकाल कर आते हैं. ऐसा ही एक समूह श्री राम भक्त मंडल है, इस ग्रुप के सदस्य भी पिछले 6 सालों से हर बुधवार को और रविवार को हरे चारे की सेवा कार्य करते हैं. इन्हीं में से एक गौसेवक ने बताया कि वे लंबे समय से आदर्श गौशाला से जुड़े हुए हैं. ये गौसेवक सर्दियों के समय 3-4 महीने से बीमार गायों के लिए दलिया और पोष्टिक आहार खिला रहे थे. अब महाराज जी के आदेश अनुसार मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है.

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