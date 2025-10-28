ETV Bharat / state

गायक अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप, ग्वालियर कोर्ट में परिवाद दायर

ग्वालियर कोर्ट में सिंगर अदनान सामी के खिलाफ धोखाधड़ी की याचिका दायर, संगीत कार्यक्रम रद्द करके एडवांस के पैसे वापस न करने का लगा आरोप.

सिंगर अदनान सामी पर लगा धोखाधड़ा का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:54 PM IST

ग्वालियर: मशहूर गायक अदनान सामी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. ग्वालियर जिला न्यायालय में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद दायर हुआ है. उन पर एक कार्यक्रम को लेकर रुपयों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में न्यायालय ने भी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

33 लाख रुपये में बुक हुआ था अदनान का शो

ग्वालियर की लावण्या सक्सेना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं. उन्होंने जिले में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए देश के मशहूर सिंगर अदनान सामी की टीम से संपर्क किया था. इस इवेंट के लिए 33 लाख रुपये में अनुबंध तय हुआ था. इस समझौते के तहत लावण्या ने 17 लाख 62 हजार रुपए एडवांस भी दिए थे.

फरियादी पक्ष ने कोर्ट में लगाई याचिका (ETV Bharat)

सामी के निजी बैंक खाते में जमा की थी एडवांस रकम

फरियादी लावण्या के वकील अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि "इस कार्यक्रम के लिए जो 17 लाख 62 हजार रुपए एडवांस दिए गए थे. यह रकम सिंगर अदनान सामी के निजी बैंक खाते में जमा करवाई गई थे. लेकिन आखिरी समय में अचानक अदनान सामी की ओर से कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाने के नाम पर शो रद्द कर दिया गया था."

न अगली तारीख दी न रुपये लौटाए

इस पूरे वाकये के बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कई बार सामी की टीम से संपर्क किया, लेकिन ना तो उन्हें अदनान के शो के लिए नई तारीख बताई गई और ना ही एडवांस में दिए गए 17 लाख 62 हज़ार रुपये वापस किए गए. हर बार सिर्फ टालमटोली करते रहे. थक हार कर लावण्या ने कानूनी कदम उठाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी के मामले का आवेदन थाने में दिया.

पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

लावण्या सक्सेना ने ग्वालियर के इंदरगंज थाने में इस धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए शिकायती आवेदन दिया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. इसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर में 27 अक्टूबर 2025 को धोखाधड़ी का एक परिवाद दायर कराया.

पुलिस से मांगी शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट

फरियादी लावण्या सक्सेना के वकील अवधेश सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "जिला न्यायालय ने इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए मामले में कार्रवाई के संबंध में इंदरगंज पुलिस से शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है." साथ ही उन्होंने बताया कि "कोर्ट ने अगली तारीख भी सुनवाई के लिए तय कर दी है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवम्बर 2025 को होगी."

