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आरक्षक अंकित तोमर की मौत का खुलासा, पुलिस ने दोस्त को बनाया आरोपी, केस दर्ज

ग्वालियर में आरक्षक अंकित तोमर की मौत का हुआ खुलासा, पुलिस ने दोस्त पर किया मामला दर्ज, पढ़े कैसे हुई थी मौत.

GWALIOR CONSTABLE ANKIT TOMAR DEATH
आरक्षक अंकित तोमर की मौत का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 12:54 PM IST

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ग्वालियर: 3 जून को कंपू इलाके में सुनसान जगह मिले पुलिस आरक्षक अंकित तोमर के शव मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में मृतक आरक्षक के दोस्त रामहेत गुर्जर के खिलाफ पुलिस ने सोमवार देर रात गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, घटना के समय दोनों ने साथ शराब पी थी.

संदिग्ध परिस्थित्यों में मिला था आरक्षक का शव

असल में 3 जून की सुबह ग्वालियर की कंपू थाना पुलिस को शिवपुरी लिंक रोड पर आरक्षक अंकित तोमर का शव मिला था. जो गंभीर घायल स्थिति में था, ये मौत संदिग्ध थी, क्योंकि पुलिस को समझ नहीं आ रहा था की यह कोई एक्सीडेंट है या किसी ने हत्या की है, क्योंकि शव सड़क से काफी दूर था. ऐसे में पोस्टमार्टम के साथ-साथ पुलिस ने गहनता से जांच की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को एक बाइक सवार का सुराग मिला, जिसमें आरक्षक बाइक सवार के साथ दिख रहा था.

आरक्षक की मौत पर एसपी का खुलासा (ETV Bharat)

डाक लेकर मुरैना गया था आरक्षक, फिर नहीं हुआ संपर्क

बताया जा रहा है कि, 2 जून को आरक्षक अंकित तोमर पुलिस लाइन से डाक लेकर मुरैना के लिए निकला था. उसके बाद से ही उससे किसी का संपर्क नहीं हो सका था. ऐसे में सीसीटीवी के आधार पुलिस बाइक सवार युवक रामहेत गुर्जर तक पहुंची और उससे पूछताछ की. शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया की, आरक्षक उसे घायल अवस्था में मिला था और वह उसे घर छोड़ने के लिए बाइक पर बैठा कर निकला था. फिर शोरूम के पास उन्हें छोड़ दिया था.

GWALIOR CONSTABLE ANKIT TOMAR
आरक्षक अमित तोमर (ETV Bharat)

आरोपी दोस्त ने कबूली घटना

हालांकि पुलिस को इस बयान पर शक था, ऐसे में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आ गया. रमहित गुर्जर ने पुलिस के आगे खुलासा किया की, अंकित तोमर उसका दोस्त था. दोनों दो जून की रात शराब पीने के लिए जंगल में गए थे, जहां दोनों ने शराब पी. ज़्यादा नशा हो जाने से वह बाइक पर साथ में बैठकर वापस लौट रहे थे, इस बीच लापरवाही से बाइक चलाने की वजह से आरक्षक सीधे सिर के बाल सड़क पर गिरा और बाइक पा पहिया उसके पैर से गुजर गया. जिसकी वजह से टखना टूट गया और आरक्षक अंकित तोमर बेहोश हो गया.

GWALIOR AMIT TOMAR FRIEND ACCUSED
सीसीटीवी में दोस्त के साथ दिखे आरक्षक (ETV Bharat)

रेलवे स्टेशन से आरोपी की मुलाकीत तक मिले CCTV

पकड़े जाने के डर से आरोपी दोस्त रामहेत गुर्जर ने अंकित तोमर को सड़क किनारे छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. ऐसे में समय पर इलाज ना मिलने से अंकित तोमर की मौत हो गई. अगर उसे वह अस्पताल ले जाता तो शायद जान बच सकती थी. ग्वालियर एसपी धर्मवीर गुर्जर ने भी बताया कि, "इस केस की इन्वेस्टीगेशन में भी सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि, अंकित तोमर 2 जून की रात रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां से वह टेम्पो में बैठकर झांसी रोड स्थित जैन पेट्रोल पम्प तक पहुंचे. जहां से बाइक सवार के साथ वे आगे निकल गए. पुलिस को पूछताछ और सीसीटीवी से इस केस में अहम सुराग मिले हैं और मामले में रमहित गुर्जर से और पूछताछ कर जांच की जा रही है."

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