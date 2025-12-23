ETV Bharat / state

भाभी के सिक्कों से होता था अटलजी का स्वागत, केसर की होली और पनोछा के थे दीवाने

ग्वालियर में जन्में अटल बिहारी वाजपेयी के अनसुने किस्से, केसर से खेलते थे होली, लड्डू से भी ज्यादा खाने में फेवरेट था पनोछा.

भाभी के सिक्कों से होता था अटलजी का स्वागत
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 23, 2025

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: हर साल 25 दिसंबर का दिन भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है. वो अटल जिन्हें स्वच्छ राजनीति एक बेहतरीन नेता और प्रतिभाशाली कवि के रूप में जाना जाता है. अटल जी की जड़ें आज भी ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहां उनका पैतृक निवास भी है.

उनकी यादें उस घर के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों के दिलों में भी बसी हुई हैं. अटलजी के रिश्तेदारों में शुमार मनोज दुबे भी कमल सिंह का बाग में अटलजी के घर के पास ही रहते हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत की और ऐसे अनसुने किस्सों से पर्दा उठाया जिनसे आज भी दुनिया अनजान है.

केसर की होली और पनोछा के दीवाने थे अटलजी (ETV Bharat)

अटलजी से था 2 रिश्तों का ताना बाना

मनोज कुमार दुबे पेशे से वकील हैं और रिश्ते में अटल बिहारी वाजपेयी के भाई लगते हैं. ये रिश्ता उनके दादी की वजह से बना. मनोज दुबे ने बताया, "उनकी दादी बताशी देवी दुबे और अटल जी की मां कृष्णा वाजपेयी (कज़िन) चचेरी बहने थीं. इस रिश्ते से अटलजी उनके पारिवारिक बड़े भाई थे, लेकिन अटलजी उनके दादा रामनारायण दुबे को भाई मानते थे. उस रिश्ते से उन्होंने अटलजी को हमेशा दादा ही माना."

Untold stories Atal Bihari
अटल बिहारी वाजपेयी के अनसुने किस्से (ETV Bharat)

अटलजी को पसंद था केसर से होली खेलना

ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत में मनोज कुमार दुबे ने अटलजी के जीवन से जुड़े खास पहलुओं पर चर्चा की. ये सभी जानते हैं कि अटलजी एक राजनेता के साथ साथ बेहतरीन कवि भी थे. एक कवि का स्वभाव बड़ा ही सौम्य और दिलखुश होता है, जो उनके व्यक्तित्व में भी हमेशा झलकता रहा. वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे. मनोज दुबे बताते हैं, "अटलजी को होली खेलना बहुत पसंद था. जब वे यहां रहते थे तो हमेशा उनकी दादी बताशी देवी के साथ होली खेलने आया करते थे. लेकिन खासियत यह थी कि अटलजी को केसर की होली पसंद थी. इसलिए वे जो गुलाल होली के लिए इस्तेमाल करते उसमें केसर मिलाते थे और इसकी वजह से वह गुलाल भी खुशबू से महकता था."

special story Atal Bihari
अटलजी को होली खेलना बहुत पसंद था (ETV Bharat)

पीएम आवास में अटलजी के साथ चाय बिस्कुट यादगार

मनोज दुबे अटलजी के साथ सबसे बेहतरीन याद के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, "अटलजी के साथ उनकी सबसे अच्छी याद 2002 की है. तब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी दिल्ली में पीएम हाउस में अटलजी से मुलाकात हुई थी. वे अपनी मां शकुंतला देवी के साथ किसी काम से अटलजी से मिलने गए थे. पीएम हाउस में पहुंचे तो काफी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बाद मुलाकात हुई.

उस समय वहां अटलजी के भांजे अनूप मिश्रा और कुछ अन्य परिवार के लोग भी थे. जब अटलजी को पता चला कि ग्वालियर से लोग आए हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया. उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपने पास बिठाया और बोले तुम रामनारायण दुबे के नाती हो. इसके बाद उन्होंने चाय बिस्कुट मंगाया सभी ने साथ में उसका लुत्फ उठाया. मनोज कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर इस तरह चाय बिस्कुट का आनंद लेना ये उनके जीवन में बहुत बड़ी बात थी."

सिक्के उछाल कर होता था घर में स्वागत-विदाई

मनोज दुबे ने अटलजी के जीवन से जुड़ी एक खास बात बताई. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटलजी का ग्वालियर आना जाना बना रहा. उस समय पैतृक घर में उनके भैया भाभी रहते थे. जब भी अटलजी ग्वालियर में अपने घर पहुंचते तो उनकी भाभी मुट्ठी भर सिक्के उछाल कर उनका घर में स्वागत करती थी और जब वे वापस लौटेते थे तब भी सिक्के न्योछावर कर उनकी विदाई करती थी. वह दृश्य बड़ा ही भावनात्मक होता था."

special story Atal Bihari
अटलजी के साथ खास मुलाकात (ETV Bharat)

लड्डू से भी ज्यादा पसंद था भाभी के हाथ का पनोछा

लोग ये तो जानते है कि भारतरत्न अटलजी को ग्वालियर के बहादुर के लड्डू अति प्रिय थे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्हें इसके अलावा एक चीज और भी थी जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद थी. उस चीज के राज से पर्दा हटाते हुए मनोज कुमार दुबे कहते हैं, "अटलजी को अपनी भाभी के हाथ से बना पनोछा (एक तरह का व्यंजन) बहुत प्रिय था. जब भी अटलजी ग्वालियर आते तो उनकी भाभी उनके लिए पनोछा बनाकर जरूर खिलाया करती थीं.

ऐसे बनता है पनोछा डिश

पनोछा मूंग दाल से बनाये जाने वाला एक भारतीय पकवान है, इसमें मूंग दाल को भिगोकर उसका पेस्ट बनाया जाता है. इसके बाद पेस्ट को हलवे की तरह थाली में सेट किया जाता है. जब ये सूखने लगता है, तो उसके बर्फी की तरह काटकर तेल में तला जाता है. इसके बाद तेल में तले पीसों को मसाले की ग्रेवी में डालकर पकाया जाता है. इस तरह से पनोछा बनकर तैयार हो जाता है. अमूमन इसे रोटी या चावल के साथ खाया जाता है.

लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं अटलजी

आज अटल बिहारी वाजपेयी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी ये नाम और उनकी यादें ताजा हैं. ये किस्से बताते हैं कि अटलजी के जीवन से जुड़ी कई बातें हैं, जिससे दुनिया आज भी अनजान है.

