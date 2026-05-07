चिलचिलाती धूप में अंगारे जैसी तप रही सड़क पर लेटे कांग्रेस कार्यकर्ता, आगरा-मुंबई हाईवे जाम
किसानों की समस्याओं को लेकर ग्वालियर में भरी दुपहरी में कांग्रेसी नेशनल हाईवे पर उतरे. कई कांग्रेसी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 6:00 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने आगरा-मुंबई हाइवे पर रफ्तार पूरी तरह रोक दी. PCC चीफ जीतू पटवारी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के हक में चक्काजाम किया. एक हज़ार से ज़्यादा संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निरावली से गुज़रे नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया. इसके लिए भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और दतिया से कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों को बुलाया गया. चिलचिलाती धूप में कांग्रेसी हाईवे पर लेट गए.
ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर पर कांग्रेस का आंदोलन
ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर पर हुए आंदोलन में सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सांसद संजना जाटव और विधायक खास रूप से शामिल हुए. कांग्रेस की मांग है "गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिले, खाद की किल्लत दूर हो और खरीदी केंद्रों पर हो रही धांधली बंद हो. आंदोलन का असर ग्वालियर से लेकर इंदौर तक के 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हाइवे पर दिखा." प्रशासन द्वारा हाईवे जाम कर रहे कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को सड़क से हटने का अल्टीमेट दिया गया.
चक्काजाम करने पर कई कांग्रेसी गिरफ्तार
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की बात नहीं सुनी की तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की. आंदोलन के दौरान कांग्रेस के चक्काजाम के आह्वान के बाद से हाईवे को पुलिस ने छावनी बना दिया. ग्वालियर एएसपी विदिता डागर का कहना है "कांग्रेस पार्टी द्वारा चक्काजाम और विरोध प्रदर्शन करने का कॉल दिया गया था. उनके कार्यकर्ता आज यहां पर इकट्ठा हुए. एनएच को जाम करना, यातायात को अवरुद्ध करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है. यातायात अवरुद्ध करने के प्रयास में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है."
- मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 'सड़क सत्यग्रह', ट्रैक्टर लेकर पहुंचे जीतू पटवारी, मुंबई-आगरा NH पर चक्काजाम
- विदिशा में जमीन विवाद से आहत किसान ने की आत्महत्या, चक्काजाम कर पटवारी और आरआई पर FIR की मांग
किसानों के हक के लिए मैदान में कांग्रेस
कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है "कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चक्काजाम का कार्यक्रम आंदोलन किया जा रहा है. जिस प्रकार अन्नदाता आज परेशान है, आज किसान पूरे प्रदेश में परेशान है, उनका फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. बिजली, पानी और खाद की व्यवस्था नहीं हो रही. आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता का अपमान कर रही है, अन्नदाता को मान सम्मान मिले, फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है."