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वन आरक्षक की हत्या मामले में कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा, रेत माफिया और पापा जी का बताया कनेक्शन

ग्वालियर: पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और राज्यसभा संसद अशोक सिंह ने मुरैना में हुई वन आरक्षक हत्या मामले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने हत्याकांड के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में रेत के अवैध धंधे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. ग्वालियर में एक प्रेस कांफ्रेस के जरिए डॉ. गोविंद सिंह ने भिंड जिले में भी रेत माफिया के बुलंद हौसलों और उनके साथ लहार विधायक के कनेक्शन पर भी चर्चा की.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बताए चंबल के हालात

असल में ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक दशक से माफिया राज खत्म नहीं जो रहा है. फिर चाहे मिलावट माफिया हो, पत्थर माफिया, शराब माफिया या रेत माफिया. सड़कों पर दौड़ते ट्रैक्टर लोगों के लिए काल बनकर घूमते हैं खासकर रेत माफिया तो ऐसे बेलगाम हैं और इनके सामने कोई आए तो उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वह कोई आम आदमी हो या शासकीय अफसर. बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुई, जब मुरैना में वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी. इससे पूरे चंबल अंचल में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. इस घटना को लेकर ग्वालियर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और राज्य सभा सांसद अशोक सिंह ने भी मीडिया से चर्चा की.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रेत माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप (Etv Bharat)

बीजेपी पर लगाया माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

डॉ गोविंद सिंह ने कहा, '' पिछले एक दशक में रेत माफिया ग्वालियर चंबल अंचल में अपना राज कायम कर चुके हैं. पूरी तरह से बीजेपी के नेता मंत्रियों के संरक्षण में अंचल में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. जो लोग इनका विरोध करते हैं फिर चाहे वे कांग्रेस के कार्यकरता हों या ग्रामवासी, उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौन हो कर तमाशा देख रहे हैं क्योंकि कई अधिकारी इसमें शामिल हैं. कल जिस तरह वन आरक्षक की हत्या हुई है उससे पूरे दिमनी क्षेत्र में मातम छाया हुआ है. ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी 2012 में मुरैना में ही युवा आईपीएस नरेंद्र कुमार को भी रेत माफियाओं ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला था. जो रेत माफिया को रोकने का प्रयास करता है उसके साथ ऐसा ही किया जाता है.