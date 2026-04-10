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वन आरक्षक की हत्या मामले में कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा, रेत माफिया और पापा जी का बताया कनेक्शन

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रेत माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप, 'पापा जी' के ट्रैक्टरों का भी खोला राज, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

MORENA FOREST CONSTABLE MURDER
बीजेपी पर लगाया माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 9:22 AM IST

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Updated : April 10, 2026 at 9:30 AM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और राज्यसभा संसद अशोक सिंह ने मुरैना में हुई वन आरक्षक हत्या मामले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने हत्याकांड के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में रेत के अवैध धंधे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. ग्वालियर में एक प्रेस कांफ्रेस के जरिए डॉ. गोविंद सिंह ने भिंड जिले में भी रेत माफिया के बुलंद हौसलों और उनके साथ लहार विधायक के कनेक्शन पर भी चर्चा की.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बताए चंबल के हालात

असल में ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक दशक से माफिया राज खत्म नहीं जो रहा है. फिर चाहे मिलावट माफिया हो, पत्थर माफिया, शराब माफिया या रेत माफिया. सड़कों पर दौड़ते ट्रैक्टर लोगों के लिए काल बनकर घूमते हैं खासकर रेत माफिया तो ऐसे बेलगाम हैं और इनके सामने कोई आए तो उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वह कोई आम आदमी हो या शासकीय अफसर. बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुई, जब मुरैना में वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी. इससे पूरे चंबल अंचल में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. इस घटना को लेकर ग्वालियर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और राज्य सभा सांसद अशोक सिंह ने भी मीडिया से चर्चा की.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रेत माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप (Etv Bharat)

बीजेपी पर लगाया माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

डॉ गोविंद सिंह ने कहा, '' पिछले एक दशक में रेत माफिया ग्वालियर चंबल अंचल में अपना राज कायम कर चुके हैं. पूरी तरह से बीजेपी के नेता मंत्रियों के संरक्षण में अंचल में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. जो लोग इनका विरोध करते हैं फिर चाहे वे कांग्रेस के कार्यकरता हों या ग्रामवासी, उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौन हो कर तमाशा देख रहे हैं क्योंकि कई अधिकारी इसमें शामिल हैं. कल जिस तरह वन आरक्षक की हत्या हुई है उससे पूरे दिमनी क्षेत्र में मातम छाया हुआ है. ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी 2012 में मुरैना में ही युवा आईपीएस नरेंद्र कुमार को भी रेत माफियाओं ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला था. जो रेत माफिया को रोकने का प्रयास करता है उसके साथ ऐसा ही किया जाता है.

आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने क्यों नहीं किया अमल?

डॉ. गोविंद सिंह ने सीएम से मांग की है कि वे रेत माफियाओं पर लगाम लगाएं. पिछले साल भी विदिशा जिले में घटना घटी थी, जिसमें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने उस रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया. अगर उस रिपोर्ट पर अमल किया जाता तो आज मुरैना में वन रक्षक की मौत ना होती. मुरैना के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक टीम भेज रहे हैं जो घर घर पहुंच कर जानकारी लेगी उसके बाद जो रणनीति बनेगी उस पर कांग्रेस अमल करेगी.

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पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बताए चंबल के हालात (Etv Bharat)

'लहार विधायक के पिताजी के नाम से चल रहे ट्रैक्टर'

गोविंद सिंह ने इस दौरान लहार से बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा गुड्डू पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा, "लहार में इन दिनों नए ट्रैक्टर ट्रॉली रेत के लिए चल रहे हैं. किसी से भी पूछो किसके हैं तो पता चलता है 'पापा जी' के हैं." जब उनसे सवाल किया कि ये पापा जी कौन है तो उन्होंने कहा की, "पापा जी हैं लहार विधायक के पिताजी." सीधे तौर पर उन्होंने लहार क्षेत्र में रेत के अवैध खनन और परिवहन में लहार विधायक अम्बरीश शर्मा पर संलिप्त होने का आरोप लगाया है.

इंदौर पार्षद वंदेमातरम मामले पर दिया बयान

इंदौर में कांग्रेस की महिला पार्षद द्वारा वंदेमातरम् पर दिए बयान और राष्ट्र गीत ना गाने की बात पर सवाल किया तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं लेकिन वंदेमातरम सभी को गाना चाहिए. हर ग्राम में ग्राम सभा में भी जब बैठक होती है तब भी प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय गीत गया जाता है.

Last Updated : April 10, 2026 at 9:30 AM IST

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