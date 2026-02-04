ETV Bharat / state

ओला बारिश से फसल तबाह, मंजर देख किसानों से मिलीं ग्वालियर कलेक्टर, पटवारी निलंबित

ग्वालियर में ओला प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं कलेक्टर, फसल नुकसान का लिया जायजा, मुआवजे का दिया आश्वासन, ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी निलंबित.

GWALIOR HAILSTORM COLLECTOR VISITS
ओला बारिश बर्बाद फसल का कलेक्टर ने किया जायजा
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

February 4, 2026

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश-ओला और कोहरे का कहर जारी है. मंगलवार की सुबह ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है. वहीं जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले के साथ चीनौर और आंतरी क्षेत्र के करीब एक दर्जन ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया. कलेक्टर ने जल्द सर्वे कर नुकसान के आकलन की बात कही है, साथ ही किसानों को मुआवजे का भी आश्वासन दिया है.

भितरवार के एक दर्जन गांव में ओला से नुकसान

मंगलवार की सुबह 5 से 6 बजे के बीच ग्वालियर के आंतरी और चीनौर तहसील के एक दर्जन गांव में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में तैयार खड़ी फसले बिछ गईं और उस पर ओला की मोटी चादर चढ़ गई. किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने एसडीएम और और प्रशासनिक अमले के साथ दो गांव का जायजा मौके पर जाकर लिया.

तबाही का मंजर देख किसानों से मिलीं ग्वालियर कलेक्टर

गेहूं की फसल को काफी नुकसान

कलेक्टर रुचिका चौहान ने दौरे के बाद मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा, "भितरवार क्षेत्र की 2 तहसील आंतरी और चीनौर के कई गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं. जिनमें नहर के दोनों ओर करीब 500 मीटर की पट्टी में जो खेत हैं. उनमें काफी नुकसान देखने को मिला है. मुख्य रूप से इन इलाकों में गेहूं की फसल थी, ओला की वजह तो गेहूं की बालियां टूटकर जमीन पर गिर गई है.

कलेक्टर ने बताया गांव की लिस्टिंग शुरू

कलेक्टर ने बताया, "जिन इलाकों में मंगलवार को ओलावृष्टि हुई है. उनकी प्रारंभिक लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है. चूंकि धूप निकलने के 3 से 4 दिन बाद फसल में कुछ बदलाव होने की संभावना होती है, ऐसे में कृषि विभाग की टीम को 4-5 दिन बाद दोबारा उन स्थानों पर भेजा जाएगा. क्योंकि दो तरह की स्थितियां होती हैं. पहली कहीं पर फसल पूरी तरह सड़ जाती है और कहीं वे पौधे दोबारा जीवित हो जाते हैं.

Gwalior patwari suspended
किसानों से मिल कलेक्टर ने मुआवाजे का दिया आश्वासन

ऐसे में आरसीबी के प्रावधानों के तहत जांच कर इन प्रकरणों को बनाएंगे. साथ ही जिन किसानों ने फसल बीमा कराया हुआ है. उन सभी किसान को 14447 पर कॉल कर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी, जिससे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सर्वे के लिए उनके खेत विजिट कर सकें."

ग्रामीण की शिकायत पर पटवारी को किया निलंबित

कलेक्टर के दौरे के दौरान जब वे ग्राम बड़कीसराय पहुंची तो किसानों ने पटवारी शिकायत की. उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि की सूचना देने के बावजूद पटवारी संजय शर्मा गांव में सर्वे के लिए नहीं पहुंचे. ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसे काम में लापरवाही मानते हुए पटवारी संजय शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

GWALIOR PATWARI SUSPENDED
HAILSTORM AFFECTED AREA GWALIOR
CROPS DAMAGED HAILSTORM
MP WEATHER UPDATE
GWALIOR HAILSTORM COLLECTOR VISITS

