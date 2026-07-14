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CJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में पहली FIR, ग्वालियर में बिना अनुमति प्रदर्शन

ग्वालियर में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करना कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा. 15 लोगों पर केस दर्ज.

GWALIOR CJP PROTEST
ग्वालियर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:42 PM IST

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ग्वालियर : शहर के महाराज बाड़ा पर पर बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर कोतवाली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है. ये कार्रवाई अनुमति निरस्त होने के बावजूद धरना देने पर की गई है. घटनाक्रम सोमवार का है लेकिन FIR देर रात 12 बजे दर्ज हुई. कॉकरोच जनता पार्टी के अनिकेत शिवहरे के नेतृत्व में 15 कार्यकर्ता महाराज बाड़ा पहुंचे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन करीब एक घंटे तक चला, ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा था.

अनुमति निरस्त होने के बावजूद कर रहे थे प्रदर्शन

जब मामले की जानकारी लगी तो कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से अनुमति पत्र मांगा. लेकिन वे कोई अनुमति या वैध दस्तावेज पुलिस को नहीं दे सके. इसके बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि एसडीएम द्वारा प्रदर्शन की अनुमति पहले ही निरस्त की जा चुकी है और ग्वालियर में धारा 163 लगी हुई है. इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त करने से इंकार कर दिया

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस (ETV BHARAT)

अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी

सोमवार देर रात पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अनिकेत शिवहरे समेत कॉकरोच जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय आदेश की अवहेलना की धारा में मामला दर्ज कर लिया. इस घटनाक्रम की जानकारी लगने पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी पुलिस को चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है. उन्होंने कहा "जिन छात्रों पर पुलिस द्वारा एफआईआर की गई है, वह ग़लत है. पुलिस उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन न ले. अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह ग्वालियर आकर उन छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे. प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है."

पुलिस ने कहा- नियम के उल्लंघन पर FIR

सीएसपी मनीष यादव का कहना है "प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दर्ज यह पहला मामला है. शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है. कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा अनुमति निरस्त होने के बाद भी प्रदर्शन किया गया, जो नियमों के खिलाफ था. इसलिए नियमानुसार FIR दर्ज की गई है. पुलिस और भी लोगों की पहचान करने में जुटी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."

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