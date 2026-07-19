अचानक ढह गई पहाड़ी की दीवार, दबने से महिला की मौत, दो गंभीर घायल
ग्वालियर में चिरवाई नाके की पहाड़ी पर बनी दीवार गिरी, चाय का ठेला लगाने वाले परिवार के 3 लोग दबे, एक महिला की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 4:22 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर के चिरवाई नाके पर पहाड़ी पर बनी दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है जबकि महिला का पति और देवर गंभीर घायल हैं जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्वालियर के चिरवाई नाके की पहाड़ी पर हर दिन चाय का ठेला लगाने वाले पप्पू और तराना जाटव को ये नहीं पता था की रविवार की सुबह उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लायेगी, जीवन साथी दुनिया छोड़ जाएगी और खुद बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ेगा. हर दिन की तरह रविवार को भी उसने सुबह सुबह अपने चाय का ठेला लगाया था. जिस पर पप्पू जाटव उसकी पत्नी तराना और पप्पू का भाई राहुल मौजूद थे. इसी बीच तीनों एक हादसे के शिकार हो गए.
ठेले पर गिरी 15 फीट ऊंची दीवार
पप्पू और तराना चिरवाई नाका पहाड़ी पर हाल ही में बनी 15 फीट ऊंची दीवार के किनारे अपनी रोजी रोटी चलाते थे. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और पास में ही किराए के मकान में रहते थे. रविवार सुबह जब तराना अपने पति पप्पू और देवर राहुल के साथ ठेले पर थे, तभी पहाड़ी की दीवार भरभराकर ठेले के ऊपर ढह गई जिसमें तीनों दब गए. घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची राहत एवं बचाओ कार्य टीम ने मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया.
महिला की मौत, पति और देवर अस्पताल में भर्ती
कड़ी मशक्त के बाद मलबे में दबे तीनों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. वहीं, दोनों गंभीर घायल भाइयों को अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है. इस पूरी घटना की जानकारी लगने पर कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंचे थे.
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कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इस घटना को लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए हैं क्योंकि आसपास के लोगों ने आरोप लगाया है की, पहाड़ी पर बनाई गई दीवार काफी ऊंची और गुणवत्ताहीन बनाई गई है. ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि, "काफी दुखद घटना है, जिस स्थान पर ये हादसा हुआ है वहां एक मकान का निर्माण कार्य भी चल रहा है और उसका मटेरियल दीवार से सटाकर रखा गया था ऐसे में इस बात की भी आशंका है की हादसा उस वजह से भी हुआ हो. हमने जांच के आदेश दिए हैं. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निर्माण एजेंसी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."