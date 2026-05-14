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ग्वालियर में 7 साल के बच्चे की मौत बनी रहस्य, कब्र से निकाला मासूम का शव, होगी जांच

स्विमिंग पूल में डूबा 7 साल का मासूम, मौत के बाद दफनाया, होटल संचालक पर लापरवाही का आरोप, कब्र से शव निकलवा कर कराया पोस्टमार्टम.

GWALIOR CHILD DEATH
स्विमिंग पूल में डूबा सात साल का मासूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 साल के एक मासूम की मौत के बाद अजीबो गरीब स्थिति बन गई. एक स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हुई. डॉक्टर्स ने उस मृत घोषित कर दिया. फिर परिजन ने उसका शव दफना भी दिया. लेकिन फिर अचानक परिजन पुलिस के पास पहुंचे और बच्चे की मौत की जांच की मांग की. जिस पर बुधवार को पुलिस ने बच्चे का दफ्न शव बाहर निकलवाया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

पूल पार्टी और डिनर के लिए होटल गया था परिवार
असल में पूरा घटना क्रम सोनवार-मंगलवार दरमियानी रात से शुरू हुआ. गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाले देवेंद्र पाल अपनी पत्नी, बड़े भाई भाभी और उनके बेटे वेद सहित परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ सोमवार रात ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके में स्थित एक होटल पर डिनर पार्टी करने गए थे. करीब रात 8 बजे के आसपास सभी होटल पहुंच गए. जहां बने स्विमिंग पूल में पूल पार्टी शुरू की, होटल में चूंकि दो स्विमिंग पूल थे जिनमें एक बड़ों का और दूसरा बच्चों का. तो बड़े लोग बड़ों के स्विमिंग पूल में नहाने चले गए और साथ आए बच्चे छोटे स्विमिंग पूल में मस्ती करने लगे.

पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर कराया पोस्टमार्टम (ETV Bharat)

पूल में डूब गया मासूम, किसी को नहीं लगी भनक
करीब 9 बजे के आसपास जब सभी खाना खाने के लिए जाने लगे तो बच्चों को बुलाने देवेन्द्र पाल पहुंचे, लेकिन पूल में बाकी बच्चों के साथ सात साल का भतीजा वेद नहीं दिखा. देवेंद्र पाल ने बताया कि, "उन लोगों ने बच्चे को हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला. इसके बाद शक होने पर बड़े लोगों वाले पूल में जब देखा तो वेद पूल की तलहटी में था. घरवाले उसे लेकर तुरंत अस्पताल की ओर भागे जहां जयारोग्य अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 12 बजे उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद घरवालों ने कुछ घंटों बाद ही बच्चे का शव लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में दफना दिया था."

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परिजन ने की जांच की मांग (ETV Bharat)

होटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप
मंगलवार को जब नाते रिश्तेदारों को घटना की जानकारी लगी तो वे देवेन्द्र पाल के घर पहुंचे. यहां कुछ लोगों ने इस घटना के लिए होटल संचालक की गलती बतायी क्योंकि होटल में स्विमिंग पूल होने के बावजूद ना तो कोई इंस्ट्रक्टर या लाइफ सेवर था ना ही पूल के पास कोई गार्ड जो ऐसी दुर्घटना के समय डूबने वाले को बचा सके. जब घरवालों को लगा की इस हादसे में होटल वालो की भी लापरवाही है तो वे गिरवाई थाना पुलिस के पास पहुंचे और मामले में कार्रवाई और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की. जिस पर पुलिस ने परिजन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

बच्चे का शव निकलवा कर कराया पीएम
ग्वालियर सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन ने बताया, ''बुधवार को इस घटना के सम्बंध में जांच के लिए लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम पहुंच कर पुलिस ने बच्चे का शव खुदाई कर निकलवाया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में अभी जांच की जा रही है. जो भी तथ्य आगे सामने आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.''

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