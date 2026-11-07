सर्दियों की दस्तक के साथ माईग्रेटरी बर्ड्स की आमद शुरू, ग्वालियर में गूंजने लगी विस्लिंग टील की कलहर
सर्दियों की आहट के साथ ग्वालियर-चंबल अंचल में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू. सीटी जैसी आवाज वाले विस्लिंग टील की दस्तक. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:15 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 10:54 PM IST
ग्वालियर: सर्दियों की आहट के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है. बर्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर के मोती झील समेत अंचल के अलग-अलग जल स्त्रोतों और झील तालाबों में हिमालय से आने वाली विस्लिंग टील डक प्रजाति के पक्षियों की आमद शुरू हो चुकी है, जो प्रवासी सीजन की शुरुआत की निशानी मानी जाती है.
विस्लिंग टील की दस्तक
ग्वालियर चंबल अंचल में लंबे समय से मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों का डेरा होता आया है. दूर दराज से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अलग-अलग मौसम में अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी यहां आते हैं और पूरा सीजन बिताने के बाद अपने मूल इलाकों में लौट जाते हैं. सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर ठंडे और बर्फीले इलाकों से आने वाले पक्षियों की कलरव अंचल में अब सुनाई देने लगी है. जिनमें सबसे पहले ग्वालियर में विस्लिंग टील की दस्तक शुरू हो गई है.
हजारों पक्षी ग्वालियर चंबल अंचल में होते हैं इकट्ठा
गांधी प्राणी उद्यान के क्यूरेटर और पक्षी विशेषज्ञ डॉ गौरव परिहार कहते हैं, "सर्दियों में आने वाले कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के इस क्षेत्र में आने के पीछे भौगोलिक, मौसमी और जैविक कारण होते हैं. इसी वजह से विस्लिंग टील, कॉमन टील, इंडियन स्किमर जैसे हजारों पक्षी ग्वालियर चंबल अंचल में इकट्ठा होते हैं. विस्लिंग टील जिसे डेंड्रोसिग्ना के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से हिमालय जैसी ठंडी जगहों में पाए जाते हैं."
क्यों अपना बसेरा छोड़ कर दूसरे स्थानों पर भटकते हैं ये पक्षी?
पक्षी विशेषज्ञ डॉ गौरव परिहार के मुताबिक, "विस्लिंग टील लेह, लद्दाख, सिक्किम के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों से यहां तक लंबी दूरी तय कर उड़कर ग्वालियर तक आते हैं. सर्दियों के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो माइनस टेंपरेचर में बर्फीले इलाकों में नदियां और झीलों का पानी जम जाता है, जिसकी वजह से इन पक्षियों के लिए भोजन का संकट पैदा हो जाता है. जिस वजह से इन पक्षियों को अपना ठिकाना बदलना पड़ता है और अनुकूल मौसम वाले स्थानों की ओर ये माइग्रेट करते हैं."
क्यों ग्वालियर है विस्लिंग टील की पसंदीदा जगह?
ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि यहां का मौसम और यहां के जल स्त्रोत इन महमानों के लिए काफी अनुकूल हैं. विस्लिंग टील पक्षी के लिए भी यह जगह अनुकूल है. यहां इन पक्षियों के भोजन की तलाश पूरी होती है साथ ही वे यहां ब्रीडिंग भी करते हैं. अंचल के जलत्रातों, जलाशयों और झीलों में अस्थायी बसेरा बनाने वाले ये पक्षी सर्दियों के बाद अपने चूजों के साथ ग्वालियर से वापसी कर अपने मूल स्थानों पर लौट जाते हैं.
क्यों खास है विस्लिंग टील पक्षी?
विस्लिंग टील या डेंड्रोसिग्ना मुख्य रूप से अपनी सीटी जैसी आवाज के लिए पहचाने जाते हैं. जो जलाशयों, झीलों, तालाबों में अलग से सुनाई देती है. यह भारत में पाई जाने वाली निवासी प्रजाति है. ठंडे इलाकों के जलाशयों, झीलों और साल्डली क्षेत्र में रहती है. मौसम बदलने पर तय स्थान बदलने वाला पक्षी है. ये सर्वहारी प्रजाति है, जो जलीय वनस्पति, अनाज के साथ ही घोंघे, मछलियां और मेंढक भी खाती है.
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कौन-कौन से प्रवासियों पक्षियों का होता है यहां डेरा
ग्वालियर-चंबल अंचल में सर्दियों के समय नवंबर से मार्च के बीच कई तरह के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और अस्थायी डेरा जमाते हैं. जिनमें मुख्य रूप से रूडी शेल्डक, बार हेडेड गूस, नॉर्दर्न पिनटेल, यूरेशियन विजन, डेमोईसेल क्रेन, कॉमेन टील, विस्लिंग टील डक, इंडियन स्किमर और ग्रेटर फ्लेमेंगो शामिल हैं.