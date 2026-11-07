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सर्दियों की दस्तक के साथ माईग्रेटरी बर्ड्स की आमद शुरू, ग्वालियर में गूंजने लगी विस्लिंग टील की कलहर

ग्वालियर में गूंजने लगी विस्लिंग टील की कलहर ( ETV Bharat GFX )

ग्वालियर: सर्दियों की आहट के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है. बर्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर के मोती झील समेत अंचल के अलग-अलग जल स्त्रोतों और झील तालाबों में हिमालय से आने वाली विस्लिंग टील डक प्रजाति के पक्षियों की आमद शुरू हो चुकी है, जो प्रवासी सीजन की शुरुआत की निशानी मानी जाती है.

विस्लिंग टील की दस्तक ग्वालियर चंबल अंचल में लंबे समय से मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों का डेरा होता आया है. दूर दराज से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अलग-अलग मौसम में अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी यहां आते हैं और पूरा सीजन बिताने के बाद अपने मूल इलाकों में लौट जाते हैं. सर्दी का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर ठंडे और बर्फीले इलाकों से आने वाले पक्षियों की कलरव अंचल में अब सुनाई देने लगी है. जिनमें सबसे पहले ग्वालियर में विस्लिंग टील की दस्तक शुरू हो गई है.