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ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक से मांगी रंगदारी!, जेल के अंदर का वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग

वीडियो वायरल होने के बाद जेल अधीक्षक ने रविवार शाम बहोड़ापुर थाने में ब्लैकमेलिंग की लिखित दर्ज कराई शिकायत. जांच में जुटी पुलिस.

Gwalior Central Jail
ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक से ब्लैकमेलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर केंद्रीय जेल के अधीक्षक विदित सिरवैया को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ब्लैकमेलर ने जेल में वसूली और नशेबाजी के कथित वीडियो भेजकर उनसे पैसे मांगे. रकम नहीं देने पर वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की धमकी दी. जिसकी शिकायत जेल अधीक्षक ने ग्वालियर एसपी से की तो आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया.

जेल के आपत्तिजनक वीडियो भेज कर किया ब्लैकमेल

ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक विदित सिरवैया के मुताबिक "7 जून को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने उन्हें डराने का प्रयास करते हुए कहा कि उसके पास जेल के कुछ आपत्तिजनक वीडियो हैं. इसके बाद वॉट्सऐप पर चार वीडियो क्लिप उन्हें भी भेज दी. और कहा कि तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, नहीं तो यह वीडियो तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा दूंगा. इसके बाद कुछ दिन ह्वाट्सऐप पर मैसेज के ज़रिए बात भी करता रहा."

ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक से ब्लैकमेलिंग (ETV Bharat)

ह्वाट्सऐप मैसेज में की डिमांड, हेकड़ी भी दिखाई

इन वीडियो में बंदी पैसा गिनता, बीड़ी फूंकता दिख रहा है. धमकी मिलने के बाद को जेल अधीक्षक ने पूरे मामले की मौखिक जानकारी SSP धर्मवीर सिंह यादव को दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई. लेकिन ब्लैकमेलर नहीं रुका.

सिरवैया का कहना है कि जब उन्होंने आरोपी से जेल आकर बात करने को कहा तो उसने हेकड़ी दिखाते हुए कहा- गरज तुम्हारी है, तुम गांधी रोड रेस्ट हाउस पर आओ और कुछ लेकर आना. पूछने पर वॉट्सऐप पर पांच उंगलियों (संभवतः 5 लाख या उससे ज़्यादा) का इशारा भेजकर कहा- इतना पैसा चाहिए. किसी भरोसे के अधिकारी या नेता को भेजो. इसके बाद ब्लैकमेलर ने कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

Gwalior Central Jail
ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक से ब्लैकमेलिंग (ETV Bharat)

जेल अधीक्षक ने बताया, किन पर है शक

वीडियो वायरल होने और डिमांड सामने आने के बाद जेल अधीक्षक ने रविवार शाम बहोड़ापुर थाने में ब्लैकमेलिंग की लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जेल अधीक्षक ने बताया कि यह हरकत कौन कर रहा है अभी पता नहीं चला है. लेकिन उन्हें केंद्रीय जेल के निलंबित प्रहरी पवन कुमार शर्मा और कुछ समय पहले जेल से छूटे बंदी रिशपाल सिंह पर शक है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी जांच कराएंगे कि जो वीडियो सामने आए हैं वे ग्वालियर जेल के हैं या कहीं और के.

पुलिस कर रही मामले की जांच

इधर पुलिस ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए उपयोग हुए इन अनजान मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. जेल प्रशासन ने वीडियो की सत्यता और लोकेशन की जांच भी शुरू कर दी है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. मामले को लेकर बहादुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार का कहना है जेल अधीक्षक की ओर से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमें उनके साथ ब्लैकमेलिंग के प्रयास के संबंधित शिकायत की गई है. मामले की जांच की जा रही है.

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